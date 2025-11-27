Алонсо считает, что Винисиус заслуживает большего признания в «Реале»

Дата публикации: 27-11-2025 21:06

В последние дни представители руководства мадридского "Реала" активно взаимодействовали с игроками команды. Руководство не только неоднократно общалось с футболистами в раздевалке, но и организовывало телефонные звонки с отдельными спортсменами. Такие меры были предприняты для улучшения микроклимата внутри коллектива и положительно сказались на атмосфере среди "сливочных". Об этом сообщает издание AS.

Согласно источнику, работники клуба и тренерский штаб заметили, что сами игроки "Реала" признали свою ответственность за неудачные результаты последних матчей. Футболисты "Королевского клуба" пришли к выводу, что не стоит вступать в конфликты с главным тренером Хаби Алонсо, осознав, что только сплочённость поможет им выйти из сложной ситуации и вернуть уверенное выступление.

Отдельно подчеркивается, что Хаби Алонсо в последнее время стал уделять больше внимания индивидуальной работе с футболистами. Особенно отмечается его разговор с нападающим Винисиусом Жуниором. Испанский наставник признал, что Винисиус действительно заслуживает большего внимания и поддержки со стороны тренерского штаба и других членов команды, чем получал ранее. Такие шаги должны способствовать лучшему взаимодействию внутри коллектива и укрепят командный дух "Реала".