Криштиану Роналду прокомментировал своё вступление в число совладельцев бойцовской организации WOWfc

Дата публикации: 27-11-2025 21:15

Известный 40-летний форвард сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделился впечатлениями о новом этапе своей карьеры - футболист стал одним из совладельцев бойцовского промоушена WOWfc (World Of Warriors Fighting Championship).

«С удовольствием делюсь очень важной для меня новостью - теперь я акционер WOWfc! Мы с промоушеном разделяем одни и те же жизненные ценности: дисциплину, уважение к сопернику, силу духа и постоянное стремление быть лучше. WOWfc создаёт сильную и вдохновляющую платформу, а я горжусь тем, что теперь являюсь частью этого движения. Этот проект не только развивает спорт, но и помогает мотивировать молодежь, вдохновляя новое поколение добиваться успехов», - поделился Роналду на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, что Криштиану Роналду защищает цвета клуба «Аль-Наср» с 2023 года. Однако наибольшую славу ему принесли выступления за английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал Мадрид», где он стал настоящей футбольной легендой. На счету португальца пять наград «Золотой мяч» - главного индивидуального трофея, вручаемого лучшему футболисту мира.

Участие в WOWfc для Роналду - это не только новый бизнес-опыт, но и вклад в развитие единоборств, популяризацию здорового образа жизни и поддержка молодых спортсменов по всему миру.