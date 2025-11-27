Борис Беккер считает «Арсенал» и «Баварию» сильнейшими клубами Европы

Дата публикации: 27-11-2025 21:08

Шестикратный триумфатор турниров "Большого шлема" и экс-первая ракетка мира, известный немецкий теннисист Борис Беккер выразил своё мнение о сильнейших командах европейского футбола на сегодняшний день. По его словам, именно лондонский "Арсенал" и мюнхенская "Бавария" демонстрируют лучший футбол в Европе на текущем этапе сезона. Недавно в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Арсенал" на своём поле взял верх над "Баварией" со счётом 3:1, что еще раз подтвердило высокий уровень обеих команд.

«Мне очень по душе стиль игры обеих команд! На мой взгляд, сейчас именно эти два коллектива являются сильнейшими не только в своих странах, но и во всей Европе», - написал Беккер на своей странице в социальных сетях, поделившись впечатлениями после интереснейшего противостояния.

После этой победы "Арсенал" единолично занимает первое место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 15 очков из возможных. Прямые конкуренты лондонцев — "ПСЖ", "Бавария", "Интер" и "Реал" — отстают на три балла. Уверенные выступления подопечных Микеля Артеты и стабильность "Баварии" делают их одними из главных претендентов на выход в финал. Фанаты ожидают новых ярких матчей между этими командами в ближайших турах турнира.