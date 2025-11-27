Дата публикации: 27-11-2025 21:14

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк поделился мнением о том, кто получит следующую престижную награду «Золотой мяч». По его словам, в ближайшем будущем главная индивидуальная футбольная награда перейдёт к полузащитнику «ПСЖ» Витинье.

«Следующим обладателем «Золотого мяча» снова станет игрок «ПСЖ». Этим футболистом будет Витинья - лучший полузащитник в мире на данный момент, и я уверен, что именно он станет лауреатом этой престижной награды уже совсем скоро. Вау, какой это игрок!» - приводит цитату Франка известный журналист Фабрицио Романо у себя на странице в социальной сети X.

21-летний португальский полузащитник вновь подтвердил свою высокую форму: в среду, 26 ноября, в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов он забил три гола в ворота «Тоттенхэма», принеся своей команде важную победу с счётом 5:3. Финальный свисток ознаменовал выдающийся перфоманс футболиста, который снова оказался в центре внимания всей футбольной общественности.

Стоит отметить, что на последней церемонии вручения «Золотого мяча», Витинья занял почетное третье место, показав, что он готов бороться за еще более высокий результат. Многие болельщики и футбольные эксперты теперь с нетерпением ждут, сможет ли португалец оправдать высокий аванс, выданный ему такими авторитетными оценками.