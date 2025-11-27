Уразбахтин о поражении «Кайрата» от «Копенгагена»: команде не хватило агрессии, страсти и уверенности

Дата публикации: 27-11-2025 21:12

Главный тренер алмаатинского клуба «Кайрат» Рафаэль Уразбахтин поделился своими мыслями после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена», в котором его подопечные уступили с минимальным разрывом в счёте 2:3.

«Эту встречу можно условно поделить на два периода - до 70-й минуты и после. Во второй части поединка мы стали действовать значительно лучше и начали демонстрировать тот стиль игры, который хотели видеть с самого начала. К большому сожалению, на старте матча нам не хватало активности и напора. Мы часто проигрывали единоборства, соперник владел инициативой и контролировал мяч, а также явно превосходил нас в стремлении к победе. Как ни странно, нам была необходима большая агрессия, страсть и отвага на поле. Именно это я подчеркнул в разговоре с футболистами в раздевалке. После перерыва наши игроки вышли заряженными и попытались кардинально изменить ход встречи. Особенно заметно это было после появления на поле свежих футболистов, с их приходом игра обновилась и стала намного интереснее», - приводит слова Уразбахтина официальный телеграм-канал «Кайрата».

По итогам этого тура Лиги чемпионов в активе «Копенгагена» теперь четыре очка, а «Кайрат» заработал лишь одно. Оба коллектива продолжают занимать места в нижней части турнирной таблицы, что оставляет им шансы для борьбы в следующих матчах.