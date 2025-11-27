Рабьо о Модриче: впечатляет стремлением играть на высоком уровне в 40 лет

Дата публикации: 27-11-2025 21:10

Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо выразил большое восхищение своим одноклубником, знаменитым хорватским футболистом Лукой Модричем. Француз поделился своими впечатлениями о совместной игре с Модричем в нынешнем сезоне и отметил его исключительный профессионализм.

«Лука - очень простой, открытый человек, который искренне любит футбол, как маленький мальчик. С первого дня мне было невероятно комфортно играть рядом с ним в полузащите. У него потрясающее мастерство и удивительное видение поля, что значительно облегчает взаимодействие на поле. К тому же он всегда помогает в отборе мяча, много двигается и в нужный момент активно подключается к атакам.

Для меня он - выдающийся футболист, настоящий профессионал, который поражает своим стремлением играть и доказывать свою состоятельность даже в 40 лет. Я очень уважаю и восхищаюсь им. Хочу верить, что смогу сохранить такую же страсть к футболу даже в его возрасте», - приводит слова Рабьо издание La Gazzetta dello Sport.

Лука Модрич стал игроком «Милана» 14 июля 2025 года, перейдя в стан итальянского клуба в статусе свободного агента. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года, но клуб имеет опцию продлить соглашение еще на один сезон. Таким образом, команда «Милан» надеется, что Модрич добавит мастерства и опыта в борьбе за титулы, а молодой футболистам послужит отличным примером профессионального отношения к делу и любви к игре.