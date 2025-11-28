00:02 ()
Четверг 27 ноября
Пятница 28 ноября
Радомяк - Гурник З 28 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-11-2025 21:30
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
28 Ноября 2025 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур
Радомяк
Гурник З

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Гурник З, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Гурник З
Забже
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Гонсалу Фейо
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Гурник З3 : 2Радомяк
09.08.2024 Польша — Экстракласса 4-й тур Радомяк1 : 2Гурник З
09.12.2023 Польша - Экстракласса 18-й тур Радомяк1 : 1Гурник З
23.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур Гурник З0 : 2Радомяк
12.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Гурник З0 : 0Радомяк
30.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Радомяк0 : 3Гурник З
29.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Гурник З0 : 0Радомяк
06.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Радомяк1 : 0Гурник З
23.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 4 : 1Радомяк
07.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Радомяк3 : 0
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 1 : 2Радомяк
27.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Радомяк1 : 1
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 3 : 2Радомяк
21.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Гурник З1 : 1
07.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 0Гурник З
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Гурник З5 : 1
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Гурник З2 : 1
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 1 : 1Гурник З
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1630
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1427
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1527
4
Квалификация Лиги конференций
Лех П1524
5 Ракув1523
6 Корона1623
7 Радомяк1622
8 Краковия1522
9 Заглембе Л1521
10 Погонь1620
11 Мотор1519
12 Легия1518
13 Арка1618
14 Видзев1617
15 ГКС Катовице1517
16
Зона вылета
Нецеча1616
17
Зона вылета
Лехия1614
18
Зона вылета
Пяст1414

