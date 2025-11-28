Радомяк - Гурник З 28 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-11-2025 21:30
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
28 Ноября 2025 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Гурник З, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Радомяк
Радом
Гурник З
Забже
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
|Гонсалу Фейо
|Михал Гашпарик
История личных встреч
|15.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 2
|09.08.2024
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Польша - Экстракласса
|18-й тур
|1 : 1
|23.07.2023
|Польша - Экстракласса
|1-й тур
|0 : 2
|12.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|0 : 0
|30.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|0 : 3
|29.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|0 : 0
|06.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|1 : 0
|23.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|4 : 1
|07.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 0
|03.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 2
|27.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 1
|17.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 2
|21.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 1
|07.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|5 : 1
|26.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|16
|30
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|14
|27
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|15
|27
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|15
|24
|5
|Ракув
|15
|23
|6
|Корона
|16
|23
|7
|Радомяк
|16
|22
|8
|Краковия
|15
|22
|9
|Заглембе Л
|15
|21
|10
|Погонь
|16
|20
|11
|Мотор
|15
|19
|12
|Легия
|15
|18
|13
|Арка
|16
|18
|14
|Видзев
|16
|17
|15
|ГКС Катовице
|15
|17
| 16
Зона вылета
|Нецеча
|16
|16
| 17
Зона вылета
|Лехия
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Пяст
|14
|14