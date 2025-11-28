00:01 ()
Комо - Сассуоло 28 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-11-2025 21:45
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
28 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Комо
Сассуоло

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Сассуоло, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Сассуоло
Сассуоло
1 Франция вр Жан Бутез
77 Бельгия зщ Игнасе ван дер Бремпт
14 Испания зщ Хакобо Рамон
34 Бразилия зщ Диего Карлос
3 Испания зщ Алекс Валле
23 Аргентина пз Максимо Перроне
10 Аргентина пз Николас Пас
6 Франция пз Максанс Какере
42 Нидерланды нп Джейден Аддай
17 Испания нп Хесус Родригес
7 Испания нп Альваро Мората
49 Косово вр Ариянет Мурич
6 Польша зщ Себастьян Валюкевич
21 Индонезия зщ Джей Идзес
80 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
3 Шотландия зщ Джош Дойг
90 Канада пз Исмаэль Коне
18 Сербия пз Неманья Матич
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
10 Италия нп Доменико Берарди
99 Италия нп Андреа Пинамонти
45 Франция нп Арман Лорьенте
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Италия Фабио Гроссо
История личных встреч
24.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала Комо3 : 0Сассуоло
24.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 5Комо
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Комо0 : 0
01.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 0 : 0Комо
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Комо3 : 1
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур 0 : 0Комо
24.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Сассуоло2 : 2
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 3Сассуоло
03.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Сассуоло1 : 2
30.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 1 : 2Сассуоло
26.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Сассуоло0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома1227
2
Лига чемпионов
Милан1225
3
Лига чемпионов
Наполи1225
4
Лига чемпионов
Интер М1224
5
Лига Европы
Болонья1224
6
Лига конференций
Комо1221
7 Ювентус1220
8 Лацио1218
9 Сассуоло1217
10 Удинезе1215
11 Кремонезе1214
12 Торино1214
13 Аталанта1213
14 Кальяри1211
15 Парма1211
16 Пиза1210
17 Лечче1210
18
Зона вылета
Дженоа128
19
Зона вылета
Фиорентина126
20
Зона вылета
Верона126

