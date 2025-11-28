Комо - Сассуоло 28 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-11-2025 21:45
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
28 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Сассуоло, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Сассуоло
Сассуоло
|1
|вр
|Жан Бутез
|77
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|34
|зщ
|Диего Карлос
|3
|зщ
|Алекс Валле
|23
|пз
|Максимо Перроне
|10
|пз
|Николас Пас
|6
|пз
|Максанс Какере
|42
|нп
|Джейден Аддай
|17
|нп
|Хесус Родригес
|7
|нп
|Альваро Мората
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|18
|пз
|Неманья Матич
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|10
|нп
|Доменико Берарди
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Фабио Гроссо
История личных встреч
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 5
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|30.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|12
|27
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|12
|25
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Болонья
|12
|24
| 6
Лига конференций
|Комо
|12
|21
|7
|Ювентус
|12
|20
|8
|Лацио
|12
|18
|9
|Сассуоло
|12
|17
|10
|Удинезе
|12
|15
|11
|Кремонезе
|12
|14
|12
|Торино
|12
|14
|13
|Аталанта
|12
|13
|14
|Кальяри
|12
|11
|15
|Парма
|12
|11
|16
|Пиза
|12
|10
|17
|Лечче
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|12
|6