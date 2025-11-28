Черноморец - Шинник 28 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-11-2025 18:00
28 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 21-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Шинник, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Артём Олегович Булойчик
История личных встреч
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|1 : 0
|03.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 1
|18.03.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|09.09.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|07.11.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|1 : 0
|27.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|2 : 3
|29.07.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|22-й тур
|1 : 1
|31.03.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|2-й тур
|0 : 1
|01.11.2003
|Россия - Премьер-Лига - 2003
|30-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|1 : 1
|15.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|0 : 0
|23.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|0 : 0
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|4 : 1
|09.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|3 : 0
|01.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|20
|45
| 2
Повышение
|Урал
|20
|40
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|20
|35
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|20
|34
|5
|Челябинск
|20
|32
|6
|КАМАЗ
|20
|31
|7
|Ротор
|20
|29
|8
|Нефтехимик
|20
|27
|9
|Арсенал Т
|20
|27
|10
|СКА-Хабаровск
|20
|26
|11
|Шинник
|20
|26
|12
|Енисей
|20
|22
|13
|Черноморец
|20
|21
|14
|Волга Ул
|20
|21
|15
|Уфа
|20
|19
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Сокол
|20
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|20
|11