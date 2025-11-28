00:01 ()
Онлайн трансляции
Четверг 27 ноября
Пятница 28 ноября
Свернуть список

Черноморец - Шинник 28 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-11-2025 18:00
28 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 21-й тур
Черноморец
Шинник

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Шинник, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Беларусь Артём Олегович Булойчик
История личных встреч
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Шинник1 : 0Черноморец
03.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Шинник0 : 2Черноморец
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Черноморец0 : 1Шинник
18.03.2024 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Черноморец1 : 0Шинник
09.09.2023 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Шинник2 : 1Черноморец
07.11.2011 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Шинник1 : 0Черноморец
27.06.2011 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Черноморец2 : 3Шинник
29.07.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 22-й тур Черноморец1 : 1Шинник
31.03.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 2-й тур Шинник0 : 1Черноморец
01.11.2003 Россия - Премьер-Лига - 2003 30-й тур Черноморец2 : 1Шинник
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 1 : 1Черноморец
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Черноморец2 : 1
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 1 : 0Черноморец
02.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 3 : 1Черноморец
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Черноморец0 : 0
23.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Шинник0 : 0
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Шинник4 : 1
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 3 : 0Шинник
01.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Шинник1 : 0
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Шинник2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2045
2
Повышение
Урал2040
3
Плей-офф за повышение
Родина2035
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2034
5 Челябинск2032
6 КАМАЗ2031
7 Ротор2029
8 Нефтехимик2027
9 Арсенал Т2027
10 СКА-Хабаровск2026
11 Шинник2026
12 Енисей2022
13 Черноморец2021
14 Волга Ул2021
15 Уфа2019
16
Зона вылета
Торпедо М2018
17
Зона вылета
Сокол2016
18
Зона вылета
Чайка2011

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close