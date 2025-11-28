00:02 ()
Онлайн трансляции
Четверг 27 ноября
Пятница 28 ноября
Свернуть список

Пяст - Видзев 28 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-11-2025 19:00
Стадион: Мейски (Гливице, Польша), вместимость: 9913
28 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур
Пяст
Видзев

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Видзев, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пяст
Гливице
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
28.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Пяст0 : 2Видзев
21.09.2024 Польша — Экстракласса 9-й тур Видзев1 : 0Пяст
07.04.2024 Польша - Экстракласса 27-й тур Видзев1 : 0Пяст
29.09.2023 Польша - Экстракласса 10-й тур Пяст3 : 2Видзев
23.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Видзев2 : 3Пяст
10.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Пяст1 : 2Видзев
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 3Пяст
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 3Пяст
31.10.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Пяст0 : 0
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Пяст
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Пяст1 : 2
23.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Видзев1 : 3
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 1Видзев
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Видзев1 : 1
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 3 : 0Видзев
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Видзев3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1630
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1427
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1527
4
Квалификация Лиги конференций
Лех П1524
5 Ракув1523
6 Корона1623
7 Радомяк1622
8 Краковия1522
9 Заглембе Л1521
10 Погонь1620
11 Мотор1519
12 Легия1518
13 Арка1618
14 Видзев1617
15 ГКС Катовице1517
16
Зона вылета
Нецеча1616
17
Зона вылета
Лехия1614
18
Зона вылета
Пяст1414

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close