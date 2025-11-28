Пяст - Видзев 28 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-11-2025 19:00
Стадион: Мейски (Гливице, Польша), вместимость: 9913
28 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Видзев, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пяст
Гливице
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
|Игор Йовичевич
История личных встреч
|28.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 0
|07.04.2024
|Польша - Экстракласса
|27-й тур
|1 : 0
|29.09.2023
|Польша - Экстракласса
|10-й тур
|3 : 2
|23.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|2 : 3
|10.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 3
|08.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 3
|31.10.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 3
|08.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|3 : 0
|17.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|16
|30
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|14
|27
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|15
|27
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|15
|24
|5
|Ракув
|15
|23
|6
|Корона
|16
|23
|7
|Радомяк
|16
|22
|8
|Краковия
|15
|22
|9
|Заглембе Л
|15
|21
|10
|Погонь
|16
|20
|11
|Мотор
|15
|19
|12
|Легия
|15
|18
|13
|Арка
|16
|18
|14
|Видзев
|16
|17
|15
|ГКС Катовице
|15
|17
| 16
Зона вылета
|Нецеча
|16
|16
| 17
Зона вылета
|Лехия
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Пяст
|14
|14