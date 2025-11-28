Аль-Холуд - Аль-Халидж 28 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-11-2025 16:50
28 Ноября 2025 года в 17:50 (+03:00). Кубок Короля, Quarter Finals
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Холуд - Аль-Халидж, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 17:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Короля, Quarter Finals, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Холуд
Ар-Расс
Аль-Халидж
Сайхат
История личных встреч
|01.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|2 : 1
|04.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|1 : 0
|21.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|1 : 2
|06.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|4 : 0
|30.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|2 : 3
|27.10.2025
|Кубок Короля
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|23.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|1 : 0
|23.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|4 : 1
|06.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|1 : 4
|01.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|4 : 4
|27.10.2025
|Кубок Короля
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 3
|24.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
| Аль-Араби
Аль-Ахли
|0 : 5
| Аль-Батин
Аль-Иттифак
|2 : 2 4 : 2
| Аль-Раед
Аль-Охдуд
|0 : 1
| Аль-Фейсали
Аль-Таавун
|0 : 4
| Аль-Букайриях
Аль-Холуд
|1 : 2
| Аль-Таи
Аль-Халидж
|0 : 5
| Абха
Аль-Шабаб
|2 : 2 2 : 4
| Аль-Адала
Аль-Хиляль
|0 : 1
| Аль-Наджма
Дамак
|2 : 1
| Аль-Зульфи
Аль-Фейха
|0 : 0 4 : 3
| Аль-Хазм
Неом
|2 : 1
| Аль-Вахда
Аль-Иттихад
|0 : 1
| Джидда
Аль-Наср
|0 : 4
| Аль-Джубаиль
Эр-Рияд
|0 : 1
| Аль-Джабалайн
Аль-Фатех
|1 : 2
| Аль-Ороба
Аль-Кадисия
|1 : 3
1/8 финала
| Аль-Фатех
Эр-Рияд
|2 : 0
| Аль-Халидж
Аль-Таавун
|1 : 1 5 : 3
| Аль-Холуд
Аль-Наджма
|1 : 0 ДВ
| Аль-Батин
Аль-Ахли
|0 : 3
| Аль-Кадисия
Аль-Хазм
|3 : 1
| Аль-Шабаб
Аль-Зульфи
|1 : 0
| Аль-Охдуд
Аль-Хиляль
|0 : 1
| Аль-Наср
Аль-Иттихад
|1 : 2