Аль-Холуд - Аль-Халидж 28 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-11-2025 16:50
28 Ноября 2025 года в 17:50 (+03:00). Кубок Короля, Quarter Finals
Аль-Холуд
Аль-Халидж

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Холуд - Аль-Халидж, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 17:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Короля, Quarter Finals, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Холуд
Ар-Расс
Аль-Халидж
Сайхат
История личных встреч
01.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур Аль-Холуд2 : 1Аль-Халидж
04.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур Аль-Халидж1 : 0Аль-Холуд
21.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Холуд1 : 2
06.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 4 : 0Аль-Холуд
30.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Холуд2 : 3
27.10.2025 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Холуд1 : 0 ДВ
23.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 1 : 0Аль-Холуд
23.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур 4 : 1Аль-Халидж
06.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 1 : 4Аль-Халидж
01.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Халидж4 : 4
27.10.2025 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Халидж1 : 1 5 : 3
24.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 1 : 1Аль-Халидж
Турнирная таблица
1/16 финала
Аль-Араби
Аль-Ахли
0 : 5
Аль-Батин
Аль-Иттифак
2 : 2 4 : 2
Аль-Раед
Аль-Охдуд
0 : 1
Аль-Фейсали
Аль-Таавун
0 : 4
Аль-Букайриях
Аль-Холуд
1 : 2
Аль-Таи
Аль-Халидж
0 : 5
Абха
Аль-Шабаб
2 : 2 2 : 4
Аль-Адала
Аль-Хиляль
0 : 1
Аль-Наджма
Дамак
2 : 1
Аль-Зульфи
Аль-Фейха
0 : 0 4 : 3
Аль-Хазм
Неом
2 : 1
Аль-Вахда
Аль-Иттихад
0 : 1
Джидда
Аль-Наср
0 : 4
Аль-Джубаиль
Эр-Рияд
0 : 1
Аль-Джабалайн
Аль-Фатех
1 : 2
Аль-Ороба
Аль-Кадисия
1 : 3
1/8 финала
Аль-Фатех
Эр-Рияд
2 : 0
Аль-Халидж
Аль-Таавун
1 : 1 5 : 3
Аль-Холуд
Аль-Наджма
1 : 0 ДВ
Аль-Батин
Аль-Ахли
0 : 3
Аль-Кадисия
Аль-Хазм
3 : 1
Аль-Шабаб
Аль-Зульфи
1 : 0
Аль-Охдуд
Аль-Хиляль
0 : 1
Аль-Наср
Аль-Иттихад
1 : 2

