«Ювентус» и «Милан» проявляют интерес к шестикратному чемпиону Англии

Дата публикации: 28-11-2025 02:08

В последние недели итальянские футбольные клубы «Ювентус» и «Милан» проявляют растущий интерес к 31-летнему полузащитнику Бернарду Силве, который выступает за английский «Манчестер Сити». Источник Calciomercato сообщает, что контракт португальского хавбека с чемпионами Англии рассчитан до лета 2026 года.

Согласно информации, на данный момент руководство «Манчестер Сити» не собирается продлевать соглашение с Бернарду Силвой. Однако потенциальный переход в ведущие клубы Серии А сталкивается с рядом сложностей. Основной преградой является высокая заработная плата игрока - €10,1 млн в год. Такой контракт может стать серьезной финансовой нагрузкой даже для ведущих клубов Италии.

Бернарду Силва присоединился к «Манчестер Сити» летом 2017 года и за время выступлений в английской команде шесть раз становился чемпионом Премьер-лиги. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость португальца на сегодняшний день оценивается в €32 млн, что также делает его одним из самых дорогих игроков своего амплуа.

Несмотря на интерес со стороны «Ювентуса» и «Милана», переговоры о возможном переходе находятся на ранней стадии, и многое будет зависеть от дальнейших решений руководства «Манчестер Сити», а также желания самого футболиста сменить чемпионат. Италия рассматривается игроком как один из приоритетных вариантов для продолжения карьеры после успешного периода в Англии и многочисленных трофеев в составе «Сити».