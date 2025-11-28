Кипрская «Омония» одолела киевское «Динамо» в четвёртом туре Лиги конференций

Дата публикации: 28-11-2025 02:06

В 4-м туре общего этапа Лиги конференций состоялся интересный поединок между кипрской «Омонией» и киевским «Динамо». Матч прошёл на стадионе «Нео ГСП» в Никосии, где хозяева оказались сильнее своих соперников и выиграли со счётом 2:0.

Открыть счёт в этом матче удалось на 34-й минуте. Полузащитник «Омонии» Вилли Семедо уверенно реализовал пенальти, не оставив вратарю гостей никаких шансов. После этого команды ушли на перерыв. Во втором тайме, на 59-й минуте, нападающий Ангелос Неофиту сумел удвоить преимущество своей команды, забив второй гол в ворота киевлян и закрепив успех киприотов в данной встрече.

По итогам четырёх туров «Омония» поднялась на 18-ю строчку в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций, набрав пять очков. Для киевского «Динамо» ситуация остаётся сложной - у команды всего три очка и 27-е место в таблице. Следующие матчи станут для обеих команд крайне важными, ведь борьба за выход в следующую стадию продолжается, и каждая игра сейчас на вес золота. Украинская команда надеется изменить положение, а киприоты будут стремиться развить свой успех.