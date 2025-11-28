«Зенит» обыграл «Динамо», но не сумел пробиться в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Дата публикации: 28-11-2025 02:05

На ВТБ Арене - Центральном стадионе Динамо имени Льва Яшина в Москве завершился ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона 2025/2026, в котором между собой боролись московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Главным судьёй встречи был назначен Антон Фролов. Ответная игра прошла в напряжённой и упорной борьбе. Единственный гол в этом матче был забит на 29-й минуте: нападающий «Зенита» Андрей Мостовой чётко реализовал пенальти, выведя свою команду вперёд.

Основное игровое время не порадовало зрителей обилием опасных моментов, но обе команды показали качественный, слаженный футбол, где на первый план выходила надёжность обороны. Несмотря на поражение в ответном матче со счётом 0:1, «Динамо» благодаря победе в первом поединке уверенно обеспечило себе общее преимущество по двойным встречам - 3:2, что позволило москвичам пройти в полуфинал престижного турнира.

На следующей стадии футболистам «Динамо» предстоит сразиться с принципиальным соперником - московским «Спартаком» в двухматчевом противостоянии, что обещает стать настоящим украшением турнира. «Зенит» же продолжит борьбу в рамках Пути регионов, где ему предстоит матч против калининградской «Балтики». Впереди футбольных болельщиков ждёт ещё больше зрелищных поединков и интриг.