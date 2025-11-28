«Рома» одержала победу над «Мидтьюлланном» в пятом туре Лиги Европы

Дата публикации: 28-11-2025 02:07

Состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Рома» и датский «Мидтьюлланн». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Матч подарил зрителям немало интересных моментов и остроты у ворот обеих команд.

Счет был открыт на седьмой минуте: отличился полузащитник римлян Нейл Эль-Айнауи, который сумел воспользоваться ошибкой обороны соперников и отправил мяч в сетку. Во втором тайме, ближе к концовке матча, преимущество хозяев удвоил Стефан Эль-Шаарави - хавбек реализовал свой момент и укрепил преимущество «Ромы». Однако гости не сдались и на 86-й минуте защитник «Мидтьюлланна» Паулиньо отквитал один мяч, тем самым создав напряженную концовку для обеих сторон.

По итогам пяти туров датский «Мидтьюлланн» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками и закрепился на первой строчке, а «Рома» идет одиннадцатой, набрав 9 очков. Борьба за выход в плей-офф продолжится уже в следующем туре.

В шестом туре датская команда встретится с «Генком» - этот поединок состоится 11 декабря. В этот же день «Рома» проведет важный матч против «Селтика».