«Барселона» рассматривает покупку полузащитника за €30–40 млн

Дата публикации: 28-11-2025 02:04

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон, чей контракт с клубом из Бергамо рассчитан до июня 2027 года, оказался в центре внимания после высказываний своего агента Андре Кюри. Представитель футболиста обсудил возможный переход Эдерсона и рассказал о перспективах для него, особенно в контексте интереса со стороны «Барселоны».

Андре Кюри отметил: «Эдерсон мог бы отлично вписаться в игровую модель «Барселоны». Этот игрок обладает высокими физическими данными, отличной выносливостью и техникой, что соответствует требованиям каталонского клуба. Он универсален, способен выступать на нескольких позициях в центре поля и быть полезным как при оборонительных, так и при атакующих действиях».

Также агент подчеркнул, что раньше «Аталанта» была не склонна расставаться с хавбеком — клуб отклонял серьезные предложения от других команд, несмотря на их солидный размер. Однако, по словам Кюри, ситуация может измениться уже этой зимой или летом, так как контракт постепенно приближается к завершению, и руководство итальянцев будет готово рассмотреть трансфер. «Аталанта» раньше запрашивала за Эдерсона сумму в диапазоне 60-75 миллионов евро, но теперь, учитывая сроки соглашения, потенциальная компенсация может снизиться до 30-40 миллионов евро. Кюри считает, что для клубов Европы такая стоимость вполне оправдана, ведь в составе своей команды Эдерсон является одним из ведущих игроков по ключевым статистическим показателям, выделяясь стабильностью и надежностью.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского полузащитника сейчас оценивается в 45 миллионов евро. В текущем сезоне Эдерсон уже принял участие в 12 поединках во всех турнирах, отметился забитым мячом и голевой передачей. Благодаря проявленной универсальности и трудолюбию, игрок остается на виду у ведущих клубов Европы, и теперь переход в более топовый чемпионат может стать следующим шагом в его карьере.