На ФИФА могут подать в суд из-за сокращения срока дисквалификации Роналду

Дата публикации: 28-11-2025 02:03

В отношении Международной федерации футбола (ФИФА) может быть инициирован иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за того, что организация приняла решение значительно сократить срок дисквалификации нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Форвард был удалён в рамках квалификационного матча к чемпионату мира 2026 года против Ирландии, который завершился победой Португалии со счётом 2:0, о чём информирует издание Daily Mail.

Ранее стало известно, что ФИФА ограничила наказание для Роналду одной игрой дисквалификации, а также назначила ещё два матча условного характера. Такое решение вызвало большое недовольство среди ряда футбольных федераций и экспертов, поскольку многие ожидали более жёстких санкций в отношении звезды португальского футбола. Поведение Роналду и последовавшая мягкая реакция дисциплинарных органов была воспринята как проявление лояльности к знаменитому игроку.

Согласно информации источника, сборные, которым предстоит проводить матчи против Португалии в первых двух турах группового этапа чемпионата мира, рассматривают возможность обращения в CAS. Для успешного рассмотрения дела им потребуется предоставить доказательства того, что решение ФИФА негативно влияет на их шансы по выходу из группы, ведь участие такого опытного и результативного футболиста, как Роналду, может значительно повысить уровень сборной Португалии и поставить соперников в менее выгодное положение. Дополнительно, командам потребуется обосновать, почему снятие большей части наказания было несправедливым и противоречит регламенту проведения турнира или общим принципам равноправия в футболе.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято, если жалобы поступят в CAS и арбитры сочтут аргументацию оппонентов ФИФА веской. Тем временем, ситуация продолжает вызывать активные обсуждения в футбольной общественности и СМИ, а также новые споры о равенстве в спортивных дисциплинарных разбирательствах.