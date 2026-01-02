«Реал» отверг предложение с участием Салаха

Дата публикации: 02-01-2026 23:37

Мадридский клуб "Реал" не проявил интереса к подписанию нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Согласно информации Defensa Central, представители знаменитого египетского форварда предлагали его услуги ряду европейских топ-клубов, включая "Реал". Речь шла о возможности арендовать игрока, но руководство мадридского клуба отказалось от этой идеи из-за высокой стоимости сделки. По данным источника, аренда Салаха обошлась бы команде "сливочных" в 12 млн евро.

Отмечается также, что "Реал" не планирует летом или зимой усиливать состав новыми игроками. Действующий контракт 33-летнего футболиста с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2027 года, что снижает шансы на переход в ближайшее время.

На данный момент Мохамед Салах находится в расположении национальной сборной Египта, готовясь к предстоящим матчам.

Таким образом, несмотря на интерес некоторых европейских клубов, в том числе и "Реала", переход Мохамеда Салаха в этот клуб сейчас весьма маловероятен как из-за финансовых причин, так и из-за стратегических планов команды на трансферном рынке.