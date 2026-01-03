Астон Вилла - Ноттингем Форест 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 14:30
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
03 Января 2026 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ноттингем Форест, которое состоится 03 Января 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Ноттингем Форест
Ноттингем
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|22
|зщ
|Ян Матсен
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Бубакар Камара
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|10
|нп
|Эмилиано Буэндия
|13
|вр
|Джон Виктор
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|37
|зщ
|Николо Савона
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|21
|пз
|Омари Хатчинсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|12
|пз
|Дуглас Луис
|7
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|19
|нп
|Игор Жезус
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Шон Дайч
История личных встреч
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|10.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|13.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 3
|28.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|5 : 5
|13.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|0 : 1
|23.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 1
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|21.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|22.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|45
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|19
|41
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|19
|39
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Челси
|19
|30
|6
|Манчестер Юнайтед
|19
|30
|7
|Сандерленд
|19
|29
|8
|Эвертон
|19
|28
|9
|Брентфорд
|19
|27
|10
|Кристал Пэлас
|19
|27
|11
|Фулхэм
|19
|27
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|26
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|26
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|25
|15
|Борнмут
|19
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|19
|21
|17
|Ноттингем Форест
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|19
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|19
|3