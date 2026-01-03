00:32 ()
Астон Вилла - Ноттингем Форест 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 14:30
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
03 Января 2026 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Астон Вилла
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ноттингем Форест, которое состоится 03 Января 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Ноттингем Форест
Ноттингем
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
2 Польша зщ Мэтти Кэш
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
7 Шотландия пз Джон Макгинн
44 Франция пз Бубакар Камара
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
10 Аргентина нп Эмилиано Буэндия
13 Бразилия вр Джон Виктор
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
37 Италия зщ Николо Савона
8 Англия пз Эллиот Андерсон
21 Англия пз Омари Хатчинсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
12 Бразилия пз Дуглас Луис
7 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
19 Бразилия нп Игор Жезус
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Англия Шон Дайч
История личных встреч
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Астон Вилла2 : 1Ноттингем Форест
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест2 : 1Астон Вилла
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла4 : 2Ноттингем Форест
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест2 : 0Астон Вилла
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Астон Вилла2 : 0Ноттингем Форест
10.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ноттингем Форест1 : 1Астон Вилла
13.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Ноттингем Форест1 : 3Астон Вилла
28.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Астон Вилла5 : 5Ноттингем Форест
13.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1Астон Вилла
23.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Астон Вилла2 : 1Ноттингем Форест
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 4 : 1Астон Вилла
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 2Астон Вилла
21.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Астон Вилла2 : 1
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 3Астон Вилла
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 2Астон Вилла
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Ноттингем Форест0 : 2
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест1 : 2
22.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Ноттингем Форест
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест3 : 0
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 2Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1945
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1941
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1939
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1933
5
Лига Европы
Челси1930
6 Манчестер Юнайтед1930
7 Сандерленд1929
8 Эвертон1928
9 Брентфорд1927
10 Кристал Пэлас1927
11 Фулхэм1927
12 Тоттенхэм Хотспур1926
13 Ньюкасл Юнайтед1926
14 Брайтон энд Хоув Альбион1925
15 Борнмут1923
16 Лидс Юнайтед1921
17 Ноттингем Форест1918
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1914
19
Зона вылета
Бёрнли1912
20
Зона вылета
Вулверхэмптон193

