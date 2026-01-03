00:33 ()
Ювентус - Лечче 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 19:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
03 Января 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Ювентус
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Лечче, которое состоится 03 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Лечче
Лечче
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
15ФранциязщПьер Калюлю
27ИталиязщАндреа Камбьязо
3Бразилиязщ Бремер
8НидерландыпзТён Копмейнерс
5ИталияпзМануэль Локателли
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
22СШАпзУэстон Маккенни
10ТурциянпКенан Йылдыз
30КанаданпДжонатан Дэвид
11КосовонпЭдон Жегрова
30ИталияврВладимиро Фальконе
5ГерманиязщДжамиль Зиберт
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
25ИталиязщАнтонино Галло
21Кот-д'ИвуарзщКрис-Овен Куасси
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
77ФранцияпзМохамед Каба
93МароккопзЮссеф Мале
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
23ИталиянпРиккардо Соттиль
9СербиянпНикола Штулич
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
12.04.2025Италия — Серия А32-й турЮвентус2 : 1Лечче
01.12.2024Италия — Серия А14-й турЛечче1 : 1Ювентус
21.01.2024Италия - Серия А21-й турЛечче0 : 3Ювентус
26.09.2023Италия - Серия А6-й турЮвентус1 : 0Лечче
03.05.2023Италия - Серия АСерия А. 33-й турЮвентус2 : 1Лечче
29.10.2022Италия - Серия АСерия А. 12-й турЛечче0 : 1Ювентус
26.06.2020Италия - Серия А28-й турЮвентус4 : 0Лечче
26.10.2019Италия - Серия А9-й турЛечче1 : 1Ювентус
02.05.2012Италия - Серия А36-й турЮвентус1 : 1Лечче
08.01.2012Италия - Серия А17-й турЛечче0 : 1Ювентус
27.12.2025Италия — Серия А17-й тур0 : 2Ювентус
20.12.2025Италия — Серия А16-й турЮвентус2 : 1
14.12.2025Италия — Серия А15-й тур0 : 1Ювентус
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турЮвентус2 : 0
07.12.2025Италия — Серия А14-й тур2 : 1Ювентус
27.12.2025Италия — Серия А17-й турЛечче0 : 3
12.12.2025Италия — Серия А15-й турЛечче1 : 0
07.12.2025Италия — Серия А14-й тур2 : 0Лечче
30.11.2025Италия — Серия А13-й турЛечче2 : 1
23.11.2025Италия — Серия А12-й тур2 : 0Лечче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1636
2
Лига чемпионов
Милан1635
3
Лига чемпионов
Наполи1634
4
Лига чемпионов
Рома1733
5
Лига Европы
Ювентус1732
6
Лига конференций
Комо1627
7 Болонья1626
8 Лацио1724
9 Сассуоло1722
10 Удинезе1722
11 Аталанта1722
12 Кремонезе1721
13 Торино1720
14 Кальяри1718
15 Парма1617
16 Лечче1616
17 Дженоа1714
18
Зона вылета
Верона1612
19
Зона вылета
Пиза1711
20
Зона вылета
Фиорентина179

