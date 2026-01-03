Ювентус - Лечче 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 19:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
03 Января 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Лечче, которое состоится 03 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Лечче
Лечче
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|3
|зщ
|Бремер
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
|11
|нп
|Эдон Жегрова
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|21
|зщ
|Крис-Овен Куасси
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|77
|пз
|Мохамед Каба
|93
|пз
|Юссеф Мале
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|23
|нп
|Риккардо Соттиль
|9
|нп
|Никола Штулич
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|12.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|21.01.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|26.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|2 : 1
|29.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|0 : 1
|26.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 0
|26.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|02.05.2012
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|08.01.2012
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 3
|12.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|16
|36
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|34
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|17
|33
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|17
|32
| 6
Лига конференций
|Комо
|16
|27
|7
|Болонья
|16
|26
|8
|Лацио
|17
|24
|9
|Сассуоло
|17
|22
|10
|Удинезе
|17
|22
|11
|Аталанта
|17
|22
|12
|Кремонезе
|17
|21
|13
|Торино
|17
|20
|14
|Кальяри
|17
|18
|15
|Парма
|16
|17
|16
|Лечче
|16
|16
|17
|Дженоа
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|16
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|17
|9