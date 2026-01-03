Ницца - Страсбург 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 20:00
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
03 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Страсбург, которое состоится 03 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Страсбург
|31
|вр
|Максим Дюпе
|37
|зщ
|Коджо Оппонг
|28
|зщ
|Джума Ба
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|26
|пз
|Мельвен Бар
|24
|пз
|Шарль Ванхаутте
|8
|пз
|Морган Сансон
|10
|пз
|Софьян Диоп
|99
|пз
|Салис Самед
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
|90
|нп
|Кевин Оморуйи
|39
|вр
|Майк Пендерс
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|6
|пз
|Исмаэль Дукуре
|27
|пз
|Самуэль Амо-Амейо
|32
|пз
|Валентин Барко
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|11
|пз
|Себастьян Нанаси
|3
|пз
|Бен Чилуэлл
|7
|нп
|Диегу Морейра
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
Главные тренеры
|Франк Эз
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|12.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|14.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|26.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|05.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|0 : 3
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 2
|29.08.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|16
|32
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|16
|32
| 5
Лига Европы
|Лион
|16
|27
| 6
Лига конференций
|Ренн
|16
|27
|7
|Тулуза
|16
|23
|8
|Страсбург
|16
|23
|9
|Монако
|16
|23
|10
|Анже
|16
|22
|11
|Брест
|16
|19
|12
|Лорьян
|16
|18
|13
|Ницца
|16
|17
|14
|Париж
|16
|16
|15
|Гавр
|16
|15
| 16
Стыковая зона
|Осер
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|16
|11
| 18
Зона вылета
|Метц
|16
|11