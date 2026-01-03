00:33 ()
Ницца - Страсбург 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 20:00
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
03 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ницца
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Страсбург, которое состоится 03 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Страсбург
Страсбург
31 Франция вр Максим Дюпе
37 Гана зщ Коджо Оппонг
28 Сьерра-Леоне зщ Джума Ба
92 Франция пз Жонатан Клосс
26 Франция пз Мельвен Бар
24 Бельгия пз Шарль Ванхаутте
8 Франция пз Морган Сансон
10 Франция пз Софьян Диоп
99 Гана пз Салис Самед
25 Франция нп Мохамед-Али Шо
90 Испания нп Кевин Оморуйи
39 Бельгия вр Майк Пендерс
24 Дания зщ Лукас Хёгсберг
6 Франция пз Исмаэль Дукуре
27 Англия пз Самуэль Амо-Амейо
32 Аргентина пз Валентин Барко
29 Франция пз Самир Эль-Мурабет
11 Швеция пз Себастьян Нанаси
3 Англия пз Бен Чилуэлл
7 Бельгия нп Диегу Морейра
19 Парагвай нп Хулио Энсисо
9 Аргентина нп Хоакин Паничелли
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Англия Лиам Росеньор
История личных встреч
12.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур Страсбург2 : 2Ницца
24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Ницца2 : 1Страсбург
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Страсбург1 : 3Ницца
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Ницца2 : 0Страсбург
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Страсбург2 : 0Ницца
14.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Ницца1 : 1Страсбург
26.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур Страсбург0 : 0Ницца
05.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Ницца0 : 3Страсбург
16.05.2021 Франция - Лига 1 37-й тур Ницца0 : 2Страсбург
29.08.2020 Франция - Лига 1 2-й тур Страсбург0 : 2Ницца
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала Ницца2 : 1
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 2 : 0Ницца
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Ницца0 : 1
07.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Ницца0 : 1
30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 3 : 1Ницца
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала Страсбург2 : 1
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Страсбург3 : 1
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Страсбург0 : 0
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 0 : 1Страсбург
06.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур 1 : 0Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1637
2
Лига чемпионов
ПСЖ1636
3
Лига чемпионов
Марсель1632
4
Лига чемпионов
Лилль1632
5
Лига Европы
Лион1627
6
Лига конференций
Ренн1627
7 Тулуза1623
8 Страсбург1623
9 Монако1623
10 Анже1622
11 Брест1619
12 Лорьян1618
13 Ницца1617
14 Париж1616
15 Гавр1615
16
Стыковая зона
Осер1612
17
Зона вылета
Нант1611
18
Зона вылета
Метц1611

