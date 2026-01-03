Эльче - Вильярреал 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 19:30
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
03 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Вильярреал, которое состоится 03 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Вильярреал
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|6
|зщ
|Педро Бигас
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|8
|пз
|Марк Агуадо
|14
|пз
|Алейс Фебас
|16
|пз
|Мартим Нету
|11
|нп
|Херман Валера
|20
|нп
|Альваро Родригес
|10
|нп
|Рафаэль Мир
|1
|вр
|Луис Жуниор
|4
|зщ
|Рафа Марин
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Дани Парехо
|19
|нп
|Николя Пепе
|20
|нп
|Альберто Молейро
|22
|нп
|Айосе Перес
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
|Эдер Сарабия
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 1
|04.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|4 : 0
|16.01.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|4 : 1
|06.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|06.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|10.05.2015
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|03.01.2015
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 2
|30.03.2014
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|17.12.2013
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 1
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|4 : 0
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|3 : 1
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 0
|03.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 2
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|2 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|03.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|18
|42
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|37
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|16
|35
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|17
|33
| 6
Лига конференций
|Бетис
|17
|28
|7
|Сельта
|17
|23
|8
|Атлетик Б
|18
|23
|9
|Эльче
|17
|22
|10
|Хетафе
|17
|20
|11
|Севилья
|17
|20
|12
|Осасуна
|17
|18
|13
|Мальорка
|17
|18
|14
|Райо Вальекано
|17
|18
|15
|Алавес
|17
|18
|16
|Реал Сосьедад
|17
|17
|17
|Валенсия
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Жирона
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Леванте
|16
|10