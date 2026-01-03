00:33 ()
Свернуть список

Эльче - Вильярреал 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 19:30
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
03 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Эльче
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Вильярреал, которое состоится 03 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Вильярреал
Вильярреал
13ИспанияврИньяки Пенья
22АвстриязщДавид Аффенгрубер
6ИспаниязщПедро Бигас
15ИспаниязщАльваро Нуньес
23ИспаниязщВиктор Чуст
8ИспанияпзМарк Агуадо
14ИспанияпзАлейс Фебас
16ПортугалияпзМартим Нету
11ИспаниянпХерман Валера
20УругвайнпАльваро Родригес
10ИспаниянпРафаэль Мир
1БразилияврЛуис Жуниор
4ИспаниязщРафа Марин
23ИспаниязщСерхи Кардона
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
8АргентиназщХуан Фойт
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
10ИспанияпзДани Парехо
19Кот-д'ИвуарнпНиколя Пепе
20ИспаниянпАльберто Молейро
22ИспаниянпАйосе Перес
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
Главные тренеры
ИспанияЭдер Сарабия
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
04.02.2023Испания - Примера20-й турЭльче3 : 1Вильярреал
04.09.2022Испания - Примера4-й турВильярреал4 : 0Эльче
16.01.2022Испания - Примера21-й турЭльче1 : 0Вильярреал
22.09.2021Испания - Примера6-й турВильярреал4 : 1Эльче
06.02.2021Испания - Примера22-й турЭльче2 : 2Вильярреал
06.12.2020Испания - Примера12-й турВильярреал0 : 0Эльче
10.05.2015Испания - Примера36-й турВильярреал1 : 0Эльче
03.01.2015Испания - Примера17-й турЭльче2 : 2Вильярреал
30.03.2014Испания - Примера31-й турВильярреал1 : 1Эльче
17.12.2013Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчЭльче0 : 1Вильярреал
21.12.2025Испания — Примера17-й турЭльче4 : 0
16.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур0 : 1Эльче
13.12.2025Испания — Примера16-й тур3 : 1Эльче
07.12.2025Испания — Примера15-й турЭльче3 : 0
03.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 2 ДВЭльче
21.12.2025Испания — Примера17-й турВильярреал0 : 2
17.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур2 : 1Вильярреал
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турВильярреал2 : 3
06.12.2025Испания — Примера15-й турВильярреал2 : 0
03.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 1 3 : 5Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1846
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1842
3
Лига чемпионов
Атлетико М1837
4
Лига чемпионов
Вильярреал1635
5
Лига Европы
Эспаньол1733
6
Лига конференций
Бетис1728
7 Сельта1723
8 Атлетик Б1823
9 Эльче1722
10 Хетафе1720
11 Севилья1720
12 Осасуна1718
13 Мальорка1718
14 Райо Вальекано1718
15 Алавес1718
16 Реал Сосьедад1717
17 Валенсия1716
18
Зона вылета
Жирона1715
19
Зона вылета
Овьедо1711
20
Зона вылета
Леванте1610

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close