Монако - Лион 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 18:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
03 Января 2026 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Монако
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лион, которое состоится 03 Января 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Лион
Лион
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
5 Германия зщ Тило Керер
22 Гана зщ Мохаммед Салису
12 Бразилия зщ Кайо Энрике
13 Франция зщ Кристиан Мависса
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
28 Франция пз Мамаду Кулибали
11 Франция пз Магнес Аклиуш
10 Россия пз Александр Головин
9 США пз Фоларин Балогун
14 Дания нп Мика Биерет
1 Словакия вр Доминик Грейф
21 Нидерланды зщ Рубен Клюйверт
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
98 Англия зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс
44 Франция пз Халис Мера
10 Чехия пз Павел Шульц
23 Англия пз Тайлер Мортон
8 Франция пз Корентин Толиссо
6 США пз Таннер Тессманн
20 Уругвай нп Мартин Сатриано
17 Португалия нп Афонсу Морейра
Главные тренеры
Бельгия Себастьен Поконьоли
История личных встреч
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Монако2 : 0Лион
24.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Лион0 : 2Монако
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Лион3 : 2Монако
15.12.2023 Франция - Лига 1 16-й тур Монако0 : 1Лион
19.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лион3 : 1Монако
11.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур Монако2 : 1Лион
05.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Монако2 : 0Лион
16.10.2021 Франция - Лига 1 10-й тур Лион2 : 0Монако
02.05.2021 Франция - Лига 1 35-й тур Монако2 : 3Лион
21.04.2021 Кубок Франции 1/4 финала Лион0 : 2Монако
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 2Монако
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 1 : 0Монако
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Монако1 : 0
05.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур 1 : 0Монако
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Монако1 : 0
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала Лион3 : 0
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Лион1 : 0
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Лион2 : 1
07.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур 1 : 0Лион
30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Лион3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Лиги 1: «Монако» — «Лион». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1637
2
Лига чемпионов
ПСЖ1636
3
Лига чемпионов
Марсель1632
4
Лига чемпионов
Лилль1632
5
Лига Европы
Лион1627
6
Лига конференций
Ренн1627
7 Тулуза1623
8 Страсбург1623
9 Монако1623
10 Анже1622
11 Брест1619
12 Лорьян1618
13 Ницца1617
14 Париж1616
15 Гавр1615
16
Стыковая зона
Осер1612
17
Зона вылета
Нант1611
18
Зона вылета
Метц1611

