Монако - Лион 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 18:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
03 Января 2026 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лион, которое состоится 03 Января 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Лион
Лион
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|13
|зщ
|Кристиан Мависса
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|10
|пз
|Александр Головин
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|14
|нп
|Мика Биерет
|1
|вр
|Доминик Грейф
|21
|зщ
|Рубен Клюйверт
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|44
|пз
|Халис Мера
|10
|пз
|Павел Шульц
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|20
|нп
|Мартин Сатриано
|17
|нп
|Афонсу Морейра
Главные тренеры
|Себастьен Поконьоли
История личных встреч
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 2
|15.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|19.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|3 : 1
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|16.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 3
|21.04.2021
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 2
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 2
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|05.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|3 : 0
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Лиги 1: «Монако» — «Лион». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|16
|32
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|16
|32
| 5
Лига Европы
|Лион
|16
|27
| 6
Лига конференций
|Ренн
|16
|27
|7
|Тулуза
|16
|23
|8
|Страсбург
|16
|23
|9
|Монако
|16
|23
|10
|Анже
|16
|22
|11
|Брест
|16
|19
|12
|Лорьян
|16
|18
|13
|Ницца
|16
|17
|14
|Париж
|16
|16
|15
|Гавр
|16
|15
| 16
Стыковая зона
|Осер
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|16
|11
| 18
Зона вылета
|Метц
|16
|11