Лилль - Ренн 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 22:05
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
03 Января 2026 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Лилль
Ренн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ренн, которое состоится 03 Января 2026 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Ренн
Ренн
1 Турция вр Берке Озер
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
38 Франция зщ Максима Гоффи
24 Индонезия зщ Калвин Вердонк
3 Бельгия зщ Натан Нгой
21 Франция пз Бенжамен Андре
8 Франция пз Этан Мбаппе
10 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
11 Норвегия пз Осам Сахрауи
32 Франция пз Айюб Буадди
9 Франция нп Оливье Жиру
30 Франция вр Брис Самба
36 Гана зщ Алиду Сейду
24 Франция зщ Антони Руо
3 Франция зщ Лилиан Брассье
45 Франция пз Махди Камара
21 Франция пз Валентин Ронжье
6 Франция пз Джауи Сиссе
26 Франция пз Кентен Мерлен
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
7 Швейцария нп Брил Эмболо
9 Франция нп Эстебан Леполь
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Сенегал Хабиб Бей
История личных встреч
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Ренн0 : 2Лилль
24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Лилль1 : 0Ренн
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Лилль2 : 2Ренн
16.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Ренн2 : 2Лилль
04.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур Ренн1 : 3Лилль
06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Лилль1 : 1Ренн
21.05.2022 Франция - Лига 1 38-й тур Лилль2 : 2Ренн
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур Ренн1 : 2Лилль
24.01.2021 Франция - Лига 1 21-й тур Ренн0 : 1Лилль
22.08.2020 Франция - Лига 1 1-й тур Лилль1 : 1Ренн
20.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 1Лилль
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 3 : 4Лилль
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 0Лилль
05.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Лилль1 : 0
30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 0 : 1Лилль
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала Ренн3 : 0
13.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Ренн3 : 1
06.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур 5 : 0Ренн
28.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 0 : 1Ренн
22.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Ренн4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1637
2
Лига чемпионов
ПСЖ1636
3
Лига чемпионов
Марсель1632
4
Лига чемпионов
Лилль1632
5
Лига Европы
Лион1627
6
Лига конференций
Ренн1627
7 Тулуза1623
8 Страсбург1623
9 Монако1623
10 Анже1622
11 Брест1619
12 Лорьян1618
13 Ницца1617
14 Париж1616
15 Гавр1615
16
Стыковая зона
Осер1612
17
Зона вылета
Нант1611
18
Зона вылета
Метц1611

