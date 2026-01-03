Лилль - Ренн 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 22:05
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
03 Января 2026 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ренн, которое состоится 03 Января 2026 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Ренн
Ренн
|1
|вр
|Берке Озер
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|38
|зщ
|Максима Гоффи
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|3
|зщ
|Натан Нгой
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|8
|пз
|Этан Мбаппе
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|32
|пз
|Айюб Буадди
|9
|нп
|Оливье Жиру
|30
|вр
|Брис Самба
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|24
|зщ
|Антони Руо
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|45
|пз
|Махди Камара
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|6
|пз
|Джауи Сиссе
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|7
|нп
|Брил Эмболо
|9
|нп
|Эстебан Леполь
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Хабиб Бей
История личных встреч
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|04.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 2
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|22.08.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 4
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|05.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|3 : 0
|13.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|5 : 0
|28.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|16
|32
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|16
|32
| 5
Лига Европы
|Лион
|16
|27
| 6
Лига конференций
|Ренн
|16
|27
|7
|Тулуза
|16
|23
|8
|Страсбург
|16
|23
|9
|Монако
|16
|23
|10
|Анже
|16
|22
|11
|Брест
|16
|19
|12
|Лорьян
|16
|18
|13
|Ницца
|16
|17
|14
|Париж
|16
|16
|15
|Гавр
|16
|15
| 16
Стыковая зона
|Осер
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|16
|11
| 18
Зона вылета
|Метц
|16
|11