Вулверхэмптон - Вест Хэм Юнайтед 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 17:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
03 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 03 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|1
|вр
|Жозе Са
|3
|зщ
|Уго Буэно
|15
|зщ
|Йерсон Москера
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Андре Триндаде
|10
|нп
|Джон Арьяс
|14
|нп
|Толуваласе Арокодаре
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|3
|зщ
|Макс Килман
|30
|зщ
|Оливер Скарлс
|32
|пз
|Фредди Поттс
|27
|пз
|Сунгуту Магасса
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|10
|пз
|Лукас Пакета
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 2
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|09.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|27.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|05.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 3
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|08.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 4
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|45
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|19
|41
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|19
|39
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Челси
|19
|30
|6
|Манчестер Юнайтед
|19
|30
|7
|Сандерленд
|19
|29
|8
|Эвертон
|19
|28
|9
|Брентфорд
|19
|27
|10
|Кристал Пэлас
|19
|27
|11
|Фулхэм
|19
|27
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|26
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|26
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|25
|15
|Борнмут
|19
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|19
|21
|17
|Ноттингем Форест
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|19
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|19
|3