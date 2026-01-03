00:32 ()
Вулверхэмптон - Вест Хэм Юнайтед 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 17:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
03 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 03 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 Португалия вр Жозе Са
3 Испания зщ Уго Буэно
15 Колумбия зщ Йерсон Москера
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
37 Чехия зщ Ладислав Крейчи
38 Камерун зщ Джексон Тчатчуа
8 Бразилия пз Жоао Гомес
7 Бразилия пз Андре Триндаде
10 Колумбия нп Джон Арьяс
14 Нигерия нп Толуваласе Арокодаре
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
23 Франция вр Альфонс Ареола
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
3 Англия зщ Макс Килман
30 Англия зщ Оливер Скарлс
32 Англия пз Фредди Поттс
27 Франция пз Сунгуту Магасса
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
10 Бразилия пз Лукас Пакета
9 Англия нп Каллум Уилсон
20 Англия нп Джаррод Боуэн
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Вулверхэмптон3 : 2Вест Хэм Юнайтед
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
09.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Вулверхэмптон
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вулверхэмптон1 : 2Вест Хэм Юнайтед
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0Вулверхэмптон
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
27.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вулверхэмптон2 : 3Вест Хэм Юнайтед
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Вулверхэмптон
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Вулверхэмптон0 : 2
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
08.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон1 : 4
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 3
07.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1945
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1941
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1939
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1933
5
Лига Европы
Челси1930
6 Манчестер Юнайтед1930
7 Сандерленд1929
8 Эвертон1928
9 Брентфорд1927
10 Кристал Пэлас1927
11 Фулхэм1927
12 Тоттенхэм Хотспур1926
13 Ньюкасл Юнайтед1926
14 Брайтон энд Хоув Альбион1925
15 Борнмут1923
16 Лидс Юнайтед1921
17 Ноттингем Форест1918
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1914
19
Зона вылета
Бёрнли1912
20
Зона вылета
Вулверхэмптон193

Отзывы и комментарии к матчу

