Борнмут - Арсенал 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 19:30
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
03 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Арсенал, которое состоится 03 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Джордже Петрович
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|15
|зщ
|Адам Смит
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|8
|пз
|Алекс Скотт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Эванилсон
|1
|вр
|Давид Райя
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|4
|зщ
|Бен Уайт
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|36
|пз
|Мартин Субименди
|23
|пз
|Микель Мерино
|7
|нп
|Букайо Сака
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Микель Артета
История личных встреч
|03.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|25.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 4
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|27.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|15.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 4
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|23.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 8 : 7
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Борнмут» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|45
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|19
|41
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|19
|39
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Челси
|19
|30
|6
|Манчестер Юнайтед
|19
|30
|7
|Сандерленд
|19
|29
|8
|Эвертон
|19
|28
|9
|Брентфорд
|19
|27
|10
|Кристал Пэлас
|19
|27
|11
|Фулхэм
|19
|27
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|26
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|26
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|25
|15
|Борнмут
|19
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|19
|21
|17
|Ноттингем Форест
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|19
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|19
|3