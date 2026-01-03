00:33 ()
Борнмут - Арсенал 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 19:30
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
03 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Борнмут
Арсенал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Арсенал, которое состоится 03 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Арсенал
Лондон
1 Сербия вр Джордже Петрович
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Франция зщ Адриен Трюффер
15 Англия зщ Адам Смит
18 Франция зщ Бафоде Диаките
8 Англия пз Алекс Скотт
16 Англия пз Маркус Таверньер
7 Уэльс нп Дэвид Брукс
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
24 Гана нп Антуан Семеньо
9 Бразилия нп Эванилсон
1 Испания вр Давид Райя
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
5 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
4 Англия зщ Бен Уайт
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
36 Испания пз Мартин Субименди
23 Испания пз Микель Мерино
7 Англия нп Букайо Сака
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Испания Микель Артета
История личных встреч
03.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Арсенал1 : 2Борнмут
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Борнмут2 : 0Арсенал
25.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал1 : 1 5 : 4Борнмут
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал3 : 0Борнмут
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Борнмут0 : 4Арсенал
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Арсенал3 : 2Борнмут
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Борнмут0 : 3Арсенал
27.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Борнмут1 : 2Арсенал
26.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Борнмут1 : 1Арсенал
06.10.2019 Англия - Премьер-лига 8-й тур Арсенал1 : 0Борнмут
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Борнмут
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 4 : 1Борнмут
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Борнмут1 : 1
15.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 4 : 4Борнмут
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Борнмут0 : 0
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Арсенал4 : 1
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Арсенал2 : 1
23.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Арсенал1 : 1 8 : 7
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 1Арсенал
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Арсенал2 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Борнмут» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1945
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1941
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1939
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1933
5
Лига Европы
Челси1930
6 Манчестер Юнайтед1930
7 Сандерленд1929
8 Эвертон1928
9 Брентфорд1927
10 Кристал Пэлас1927
11 Фулхэм1927
12 Тоттенхэм Хотспур1926
13 Ньюкасл Юнайтед1926
14 Брайтон энд Хоув Альбион1925
15 Борнмут1923
16 Лидс Юнайтед1921
17 Ноттингем Форест1918
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1914
19
Зона вылета
Бёрнли1912
20
Зона вылета
Вулверхэмптон193

