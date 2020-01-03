Сассуоло - Парма 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 16:00
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
03 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Парма, которое состоится 03 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Парма
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|18
|пз
|Неманья Матич
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|7
|пз
|Кристиан Вольпато
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|27
|зщ
|Саша Бричги
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|22
|пз
|Оливер Сёренсен
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|17
|нп
|Якоб Ондрейка
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Карлос Куэста
История личных встреч
|16.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 3
|17.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|14.04.2019
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|25.11.2018
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|15.03.2015
|Италия - Серия А
|27-й тур
|4 : 1
|25.10.2014
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 3
|02.03.2014
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|06.10.2013
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|28.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|16
|36
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|34
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|17
|33
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|17
|32
| 6
Лига конференций
|Комо
|16
|27
|7
|Болонья
|16
|26
|8
|Лацио
|17
|24
|9
|Сассуоло
|17
|22
|10
|Удинезе
|17
|22
|11
|Аталанта
|17
|22
|12
|Кремонезе
|17
|21
|13
|Торино
|17
|20
|14
|Кальяри
|17
|18
|15
|Парма
|16
|17
|16
|Лечче
|16
|16
|17
|Дженоа
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|16
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|17
|9