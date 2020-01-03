00:33 ()
Сассуоло - Парма 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 16:00
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
03 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Сассуоло
Парма

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Парма, которое состоится 03 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

49КосововрАриянет Мурич
6ПольшазщСебастьян Валюкевич
21ИндонезиязщДжей Идзес
80Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
3ШотландиязщДжош Дойг
42НорвегияпзКристиан Торстведт
18СербияпзНеманья Матич
90КанадапзИсмаэль Коне
7ИталияпзКристиан Вольпато
99ИталиянпАндреа Пинамонти
45ФранциянпАрман Лорьенте
40ИталияврЭдоардо Корви
27ШвейцариязщСаша Бричги
39АвстралиязщАлессандро Чиркати
5АргентиназщЛаутаро Валенти
14ИталиязщЭмануэле Валери
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
10ИспанияпзАдриан Бернабе
16БельгияпзМандела Кейта
22ДанияпзОливер Сёренсен
9АргентинанпМатео Пельегрино
17ШвециянпЯкоб Ондрейка
История личных встреч
16.05.2021Италия - Серия А37-й турПарма1 : 3Сассуоло
17.01.2021Италия - Серия А18-й турСассуоло1 : 1Парма
16.02.2020Италия - Серия А24-й турСассуоло0 : 1Парма
25.09.2019Италия - Серия А5-й турПарма1 : 0Сассуоло
14.04.2019Италия - Серия А32-й турСассуоло0 : 0Парма
25.11.2018Италия - Серия А13-й турПарма2 : 1Сассуоло
15.03.2015Италия - Серия А27-й турСассуоло4 : 1Парма
25.10.2014Италия - Серия А8-й турПарма1 : 3Сассуоло
02.03.2014Италия - Серия А26-й турСассуоло0 : 1Парма
06.10.2013Италия - Серия А7-й турПарма3 : 1Сассуоло
28.12.2025Италия — Серия А17-й тур1 : 1Сассуоло
21.12.2025Италия — Серия А16-й турСассуоло0 : 1
14.12.2025Италия — Серия А15-й тур2 : 2Сассуоло
06.12.2025Италия — Серия А14-й турСассуоло3 : 1
28.11.2025Италия — Серия А13-й тур2 : 0Сассуоло
27.12.2025Италия — Серия А17-й турПарма1 : 0
13.12.2025Италия — Серия А15-й турПарма0 : 1
08.12.2025Италия — Серия А14-й тур0 : 1Парма
04.12.2025Кубок Италии1/8 финала2 : 1Парма
29.11.2025Италия — Серия А13-й турПарма0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1636
2
Лига чемпионов
Милан1635
3
Лига чемпионов
Наполи1634
4
Лига чемпионов
Рома1733
5
Лига Европы
Ювентус1732
6
Лига конференций
Комо1627
7 Болонья1626
8 Лацио1724
9 Сассуоло1722
10 Удинезе1722
11 Аталанта1722
12 Кремонезе1721
13 Торино1720
14 Кальяри1718
15 Парма1617
16 Лечче1616
17 Дженоа1714
18
Зона вылета
Верона1612
19
Зона вылета
Пиза1711
20
Зона вылета
Фиорентина179

