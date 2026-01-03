Осасуна - Атлетик Б 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 17:15
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
03 Января 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Атлетик Б, которое состоится 03 Января 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Серхио Эррера
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|19
|зщ
|Валентин Розье
|20
|зщ
|Хавьер Галан
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|7
|пз
|Хон Монкайола
|21
|нп
|Виктор Муньос
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|19
|зщ
|Адама Бойро
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|16
|пз
|Иньиго Руис
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|11
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Алессио Лиши
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 0
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|04.04.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 ДВ
|01.03.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0
|09.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|3 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|2 : 4 ДВ
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|08.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|3 : 5
|22.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
|18.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|0 : 1 ДВ
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|18
|42
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|37
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|16
|35
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|17
|33
| 6
Лига конференций
|Бетис
|17
|28
|7
|Сельта
|17
|23
|8
|Атлетик Б
|18
|23
|9
|Эльче
|17
|22
|10
|Хетафе
|17
|20
|11
|Севилья
|17
|20
|12
|Осасуна
|17
|18
|13
|Мальорка
|17
|18
|14
|Райо Вальекано
|17
|18
|15
|Алавес
|17
|18
|16
|Реал Сосьедад
|17
|17
|17
|Валенсия
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Жирона
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Леванте
|16
|10