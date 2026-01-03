00:33 ()
Осасуна - Атлетик Б 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 17:15
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
03 Января 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Осасуна
Атлетик Б

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Атлетик Б, которое состоится 03 Января 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Атлетик Б
Бильбао
1ИспанияврСерхио Эррера
24ИспаниязщАлехандро Катена
5ИспаниязщХорхе Эррандо
19ФранциязщВалентин Розье
20ИспаниязщХавьер Галан
6ИспанияпзЛукас Торро
10ИспанияпзАймар Орос
14ИспанияпзРубен Гарсия
7ИспанияпзХон Монкайола
21ИспаниянпВиктор Муньос
17ХорватиянпАнте Будимир
1ИспанияврУнай Симон
2ИспаниязщАндони Горосабель
4ИспаниязщАйтор Паредес
19ИспаниязщАдама Бойро
3ИспаниязщДани Вивиан
16ИспанияпзИньиго Руис
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
10ИспаниянпНико Уильямс
11ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ИталияАлессио Лиши
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
30.03.2025Испания — Примера29-й турАтлетик Б0 : 0Осасуна
16.01.2025Кубок Испании1/8 финалаАтлетик Б2 : 3Осасуна
21.12.2024Испания — Примера18-й турОсасуна1 : 2Атлетик Б
11.05.2024Испания - Примера35-й турАтлетик Б2 : 2Осасуна
19.08.2023Испания - Примера2-й турОсасуна0 : 2Атлетик Б
25.05.2023Испания - Примера36-й турОсасуна2 : 0Атлетик Б
04.04.2023Кубок Испании1/2 финалаАтлетик Б1 : 1 ДВОсасуна
01.03.2023Кубок Испании1/2 финалаОсасуна1 : 0Атлетик Б
09.01.2023Испания - Примера16-й турАтлетик Б0 : 0Осасуна
15.05.2022Испания - Примера37-й турАтлетик Б2 : 0Осасуна
20.12.2025Испания — Примера17-й турОсасуна3 : 0
17.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур2 : 4 ДВОсасуна
13.12.2025Испания — Примера16-й тур2 : 0Осасуна
08.12.2025Испания — Примера15-й турОсасуна2 : 0
02.12.2025Кубок Испании2-й раунд3 : 5Осасуна
22.12.2025Испания — Примера17-й турАтлетик Б1 : 2
18.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур0 : 1 ДВАтлетик Б
14.12.2025Испания — Примера16-й тур2 : 0Атлетик Б
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турАтлетик Б0 : 0
06.12.2025Испания — Примера15-й турАтлетик Б1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1846
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1842
3
Лига чемпионов
Атлетико М1837
4
Лига чемпионов
Вильярреал1635
5
Лига Европы
Эспаньол1733
6
Лига конференций
Бетис1728
7 Сельта1723
8 Атлетик Б1823
9 Эльче1722
10 Хетафе1720
11 Севилья1720
12 Осасуна1718
13 Мальорка1718
14 Райо Вальекано1718
15 Алавес1718
16 Реал Сосьедад1717
17 Валенсия1716
18
Зона вылета
Жирона1715
19
Зона вылета
Овьедо1711
20
Зона вылета
Леванте1610

