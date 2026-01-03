00:33 ()
Комо - Удинезе 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 13:30
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
03 Января 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Комо
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Удинезе, которое состоится 03 Января 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Удинезе
Удине
1 Франция вр Жан Бутез
28 Хорватия зщ Иван Смолчич
14 Испания зщ Хакобо Рамон
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
18 Испания зщ Альберто Морено
31 Косово зщ Мергим Войвода
23 Аргентина пз Максимо Перроне
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
10 Аргентина пз Николас Пас
17 Испания нп Хесус Родригес
11 Греция нп Анастасиос Дувикас
40 Нигерия вр Мадука Окойе
31 Дания зщ Томас Кристенсен
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
28 Франция зщ Умар Соле
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
24 Польша пз Якуб Пётровски
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
10 Италия нп Николо Дзаньоло
9 Англия нп Кинан Дэвис
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
20.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Комо4 : 1Удинезе
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур Удинезе1 : 0Комо
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 3Комо
15.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Комо
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 4 : 0Комо
28.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Комо2 : 0
24.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 5Комо
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Удинезе1 : 1
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 5 : 1Удинезе
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Удинезе1 : 0
08.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Удинезе1 : 2
02.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала 2 : 0Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1636
2
Лига чемпионов
Милан1635
3
Лига чемпионов
Наполи1634
4
Лига чемпионов
Рома1733
5
Лига Европы
Ювентус1732
6
Лига конференций
Комо1627
7 Болонья1626
8 Лацио1724
9 Сассуоло1722
10 Удинезе1722
11 Аталанта1722
12 Кремонезе1721
13 Торино1720
14 Кальяри1718
15 Парма1617
16 Лечче1616
17 Дженоа1714
18
Зона вылета
Верона1612
19
Зона вылета
Пиза1711
20
Зона вылета
Фиорентина179

