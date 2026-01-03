Комо - Удинезе 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 13:30
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
03 Января 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Удинезе, которое состоится 03 Января 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Жан Бутез
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|18
|зщ
|Альберто Морено
|31
|зщ
|Мергим Войвода
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|17
|нп
|Хесус Родригес
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
|40
|вр
|Мадука Окойе
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|28
|зщ
|Умар Соле
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|11
|зщ
|Хассан Камара
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|9
|нп
|Кинан Дэвис
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Коста Руньяич
История личных встреч
|20.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 3
|15.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|4 : 0
|28.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 5
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|5 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|02.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|16
|36
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|34
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|17
|33
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|17
|32
| 6
Лига конференций
|Комо
|16
|27
|7
|Болонья
|16
|26
|8
|Лацио
|17
|24
|9
|Сассуоло
|17
|22
|10
|Удинезе
|17
|22
|11
|Аталанта
|17
|22
|12
|Кремонезе
|17
|21
|13
|Торино
|17
|20
|14
|Кальяри
|17
|18
|15
|Парма
|16
|17
|16
|Лечче
|16
|16
|17
|Дженоа
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|16
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|17
|9