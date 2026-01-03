00:33 ()
Брайтон энд Хоув Альбион - Бёрнли 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 17:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
03 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Бёрнли

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Бёрнли, которое состоится 03 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
29 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
26 Швеция пз Ясин Аяри
25 Парагвай пз Диего Гомес
13 Англия пз Джек Хиншелвуд
8 Германия нп Браян Груда
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
1 Словакия вр Мартин Дубравка
18 Швеция зщ Яльмар Экдаль
12 Англия зщ Башир Хамфрис
2 Англия зщ Кайл Уокер
23 Бразилия зщ Лукас Пирес
29 Англия пз Джош Лорент
8 Франция пз Лесли Угочукву
16 Португалия пз Флорентину Луиш
10 Англия нп Маркус Эдвардс
27 Албания нп Армандо Броя
7 Дания нп Якоб Бруун Ларсен
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Англия Скотт Паркер
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Бёрнли1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Бёрнли
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Бёрнли
14.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Бёрнли1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
06.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Бёрнли1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Бёрнли
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Бёрнли1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
14.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Бёрнли
09.02.2019 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Бёрнли
08.12.2018 Англия - Премьер-лига 16-й тур Бёрнли1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
07.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Бёрнли1 : 3
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Бёрнли0 : 0
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 1Бёрнли
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Бёрнли2 : 3
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Бёрнли
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1945
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1941
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1939
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1933
5
Лига Европы
Челси1930
6 Манчестер Юнайтед1930
7 Сандерленд1929
8 Эвертон1928
9 Брентфорд1927
10 Кристал Пэлас1927
11 Фулхэм1927
12 Тоттенхэм Хотспур1926
13 Ньюкасл Юнайтед1926
14 Брайтон энд Хоув Альбион1925
15 Борнмут1923
16 Лидс Юнайтед1921
17 Ноттингем Форест1918
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1914
19
Зона вылета
Бёрнли1912
20
Зона вылета
Вулверхэмптон193

