Брайтон энд Хоув Альбион - Бёрнли 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 17:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
03 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Бёрнли, которое состоится 03 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Бёрнли
Бёрнли
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|29
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|26
|пз
|Ясин Аяри
|25
|пз
|Диего Гомес
|13
|пз
|Джек Хиншелвуд
|8
|нп
|Браян Груда
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|18
|зщ
|Яльмар Экдаль
|12
|зщ
|Башир Хамфрис
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|23
|зщ
|Лукас Пирес
|29
|пз
|Джош Лорент
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|16
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
|27
|нп
|Армандо Броя
|7
|нп
|Якоб Бруун Ларсен
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Скотт Паркер
История личных встреч
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 3
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|06.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 3
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|45
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|19
|41
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|19
|39
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Челси
|19
|30
|6
|Манчестер Юнайтед
|19
|30
|7
|Сандерленд
|19
|29
|8
|Эвертон
|19
|28
|9
|Брентфорд
|19
|27
|10
|Кристал Пэлас
|19
|27
|11
|Фулхэм
|19
|27
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|26
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|26
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|25
|15
|Борнмут
|19
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|19
|21
|17
|Ноттингем Форест
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|19
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|19
|3