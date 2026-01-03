00:33 ()
Дженоа - Пиза 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 16:00
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
03 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Дженоа
Пиза

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Пиза, которое состоится 03 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Пиза
Пиза
1ИталияврНикола Леали
5НорвегиязщЛео Эстигор
22МексиказщХоан Васкес
15АнглиязщБрук Нортон-Каффи
3ИспаниязщАарон Мартин
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
17УкраинапзРуслан Малиновский
32ДанияпзМортен Френнруп
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
9ПортугалиянпВитор Оливейра
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
1ХорватияврАдриан Шемпер
33ИталиязщАртуро Калабрези
4ИталиязщАнтонио Караччоло
5ИталиязщСимоне Канестрелли
3ИталиязщСамуэеле Ангори
15ГерманияпзИдрисса Туре
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
10ФранцияпзМаттео Трамони
8ДанияпзМальте Хёйхольт
36ИталияпзГабриэле Пиччинини
9ДаниянпХенрик Мейстер
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
ИталияАльберто Джилардино
История личных встреч
28.01.2023Италия - Серия BСерия В. 22-й турДженоа0 : 0Пиза
28.08.2022Италия - Серия BСерия В. 3-й турПиза0 : 1Дженоа
29.12.2025Италия — Серия А17-й тур3 : 1Дженоа
21.12.2025Италия — Серия А16-й турДженоа0 : 1
14.12.2025Италия — Серия А15-й турДженоа1 : 2
08.12.2025Италия — Серия А14-й тур1 : 2Дженоа
03.12.2025Кубок Италии1/8 финала4 : 0Дженоа
27.12.2025Италия — Серия А17-й турПиза0 : 2
21.12.2025Италия — Серия А16-й тур2 : 2Пиза
12.12.2025Италия — Серия А15-й тур1 : 0Пиза
08.12.2025Италия — Серия А14-й турПиза0 : 1
30.11.2025Италия — Серия А13-й турПиза0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1636
2
Лига чемпионов
Милан1635
3
Лига чемпионов
Наполи1634
4
Лига чемпионов
Рома1733
5
Лига Европы
Ювентус1732
6
Лига конференций
Комо1627
7 Болонья1626
8 Лацио1724
9 Сассуоло1722
10 Удинезе1722
11 Аталанта1722
12 Кремонезе1721
13 Торино1720
14 Кальяри1718
15 Парма1617
16 Лечче1616
17 Дженоа1714
18
Зона вылета
Верона1612
19
Зона вылета
Пиза1711
20
Зона вылета
Фиорентина179

Отзывы и комментарии к матчу

