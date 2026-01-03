Дженоа - Пиза 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 16:00
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
03 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Пиза, которое состоится 03 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Пиза
Пиза
|1
|вр
|Никола Леали
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|9
|нп
|Витор Оливейра
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|1
|вр
|Адриан Шемпер
|33
|зщ
|Артуро Калабрези
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|3
|зщ
|Самуэеле Ангори
|15
|пз
|Идрисса Туре
|20
|пз
|Михел Эбишер
|10
|пз
|Маттео Трамони
|8
|пз
|Мальте Хёйхольт
|36
|пз
|Габриэле Пиччинини
|9
|нп
|Хенрик Мейстер
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|28.01.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 22-й тур
|0 : 0
|28.08.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 3-й тур
|0 : 1
|29.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|12.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|16
|36
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|34
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|17
|33
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|17
|32
| 6
Лига конференций
|Комо
|16
|27
|7
|Болонья
|16
|26
|8
|Лацио
|17
|24
|9
|Сассуоло
|17
|22
|10
|Удинезе
|17
|22
|11
|Аталанта
|17
|22
|12
|Кремонезе
|17
|21
|13
|Торино
|17
|20
|14
|Кальяри
|17
|18
|15
|Парма
|16
|17
|16
|Лечче
|16
|16
|17
|Дженоа
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|16
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|17
|9