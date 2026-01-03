00:34 ()
Тондела - Арока 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 17:30
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
03 Января 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Тондела
Арока

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Арока, которое состоится 03 Января 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тондела
Тондела
Арока
Арока
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
48 Португалия зщ Tiago Manso
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
5 Португалия зщ Жоау Афонсо
60 Нигерия зщ Emmanuel Maviram
32 Эквадор пз Juan Rodriguez
97 Бразилия пз Клебиньо
79 Португалия пз Угу Феликс
29 США нп Теозон-Жордан Сибачо
17 Португалия нп Иван Кавалейру
19 Португалия нп Afonso Rodrigues
58 Германия вр Нико Мантль
66 Египет зщ Омар Файед
5 Сербия зщ Борис Попович
16 Испания зщ Арнау Сола
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
22 Нидерланды пз Espen van Ee
19 Уругвай пз Alfonso Trezza
7 Франция пз Найс Джуара
89 Португалия пз Педру Сантуш
11 Испания пз Мигель Пуче
23 Уругвай нп Dylan Nandin
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
19.03.2022 Португалия - Примейра 27-й тур Тондела2 : 2Арока
29.10.2021 Португалия - Примейра 10-й тур Арока2 : 0Тондела
13.05.2017 Португалия - Примейра 33-й тур Арока1 : 2Тондела
08.01.2017 Португалия - Примейра 16-й тур Тондела1 : 2Арока
06.03.2016 Португалия - Примейра 25-й тур Тондела0 : 1Арока
25.10.2015 Португалия - Примейра 8-й тур Арока1 : 1Тондела
21.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Тондела1 : 2
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 3 : 1Тондела
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Тондела0 : 2
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 1Тондела
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Тондела0 : 0 5 : 6
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Арока2 : 2
21.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 0Арока
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Арока1 : 0
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 3 : 1Арока
01.12.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Арока0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1646
2
Лига чемпионов
Спортинг1641
3
Лига Европы
Бенфика1636
4
Лига конференций
Жил Висенте1627
5 Брага1626
6 Фамаликан1623
7 Витория Гимарайнш1622
8 Морейренсе1521
9 Эшторил1620
10 Эштрела1618
11 Риу Аве1617
12 Алверка1617
13 Насьонал1516
14 Санта-Клара1516
15 Каза Пия1614
16
Стыковая зона
Арока1614
17
Зона вылета
Тондела159
18
Зона вылета
АВС164

