Тондела - Арока 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 17:30
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
03 Января 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Арока, которое состоится 03 Января 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тондела
Тондела
Арока
Арока
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|48
|зщ
|Tiago Manso
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|5
|зщ
|Жоау Афонсо
|60
|зщ
|Emmanuel Maviram
|32
|пз
|Juan Rodriguez
|97
|пз
|Клебиньо
|79
|пз
|Угу Феликс
|29
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|17
|нп
|Иван Кавалейру
|19
|нп
|Afonso Rodrigues
|58
|вр
|Нико Мантль
|66
|зщ
|Омар Файед
|5
|зщ
|Борис Попович
|16
|зщ
|Арнау Сола
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|22
|пз
|Espen van Ee
|19
|пз
|Alfonso Trezza
|7
|пз
|Найс Джуара
|89
|пз
|Педру Сантуш
|11
|пз
|Мигель Пуче
|23
|нп
|Dylan Nandin
Главные тренеры
|Иву Виейра
История личных встреч
|19.03.2022
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 2
|29.10.2021
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|13.05.2017
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 2
|08.01.2017
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|06.03.2016
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 1
|25.10.2015
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 1
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|0 : 2
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 5 : 6
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|21.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|01.12.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|16
|46
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|16
|41
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|16
|36
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|16
|27
|5
|Брага
|16
|26
|6
|Фамаликан
|16
|23
|7
|Витория Гимарайнш
|16
|22
|8
|Морейренсе
|15
|21
|9
|Эшторил
|16
|20
|10
|Эштрела
|16
|18
|11
|Риу Аве
|16
|17
|12
|Алверка
|16
|17
|13
|Насьонал
|15
|16
|14
|Санта-Клара
|15
|16
|15
|Каза Пия
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Арока
|16
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|15
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|16
|4