Сельта - Валенсия 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 15:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
03 Января 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Валенсия, которое состоится 03 Января 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Йонуц Раду
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|17
|зщ
|Хави Руэда
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|32
|зщ
|Хави Родригес
|16
|пз
|Мигель Роман
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|6
|пз
|Илаш Мориба
|15
|нп
|Брайан Сарагоса
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|25
|вр
|Хулен Ахирресабала
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|3
|зщ
|Хосе Копете
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|18
|пз
|Пепелу
|10
|пз
|Андре Алмейда
|15
|пз
|Лукас Бельтран
|8
|пз
|Хави Герра
|11
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Карлос Корберан
История личных встреч
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|17.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 3
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 2
|17.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 0
|21.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 0
|05.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 2
|20.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|2 : 2 3 : 0
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 2
|19.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|0 : 2
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|18
|42
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|37
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|16
|35
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|17
|33
| 6
Лига конференций
|Бетис
|17
|28
|7
|Сельта
|17
|23
|8
|Атлетик Б
|18
|23
|9
|Эльче
|17
|22
|10
|Хетафе
|17
|20
|11
|Севилья
|17
|20
|12
|Осасуна
|17
|18
|13
|Мальорка
|17
|18
|14
|Райо Вальекано
|17
|18
|15
|Алавес
|17
|18
|16
|Реал Сосьедад
|17
|17
|17
|Валенсия
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Жирона
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Леванте
|16
|10