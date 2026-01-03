00:33 ()
Сельта - Валенсия 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 15:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
03 Января 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Сельта
Валенсия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Валенсия, которое состоится 03 Января 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Валенсия
Валенсия
13 Румыния вр Йонуц Раду
2 Швеция зщ Карл Старфельт
20 Испания зщ Маркос Алонсо
17 Испания зщ Хави Руэда
5 Испания зщ Серхио Каррейра
32 Испания зщ Хави Родригес
16 Испания пз Мигель Роман
19 Швеция пз Уиллот Сведберг
6 Гвинея пз Илаш Мориба
15 Испания нп Брайан Сарагоса
7 Испания нп Борха Иглесиас
25 Испания вр Хулен Ахирресабала
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
3 Испания зщ Хосе Копете
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
5 Испания зщ Сесар Таррега
18 Испания пз Пепелу
10 Португалия пз Андре Алмейда
15 Аргентина пз Лукас Бельтран
8 Испания пз Хави Герра
11 Испания нп Луис Риоха
9 Испания нп Уго Дуро
Главные тренеры
Испания Клаудио Хиральдес
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
02.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Валенсия2 : 1Сельта
23.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Сельта3 : 1Валенсия
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Сельта2 : 2Валенсия
17.01.2024 Кубок Испании 1/8 финала Валенсия1 : 3Сельта
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Валенсия0 : 0Сельта
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Сельта1 : 2Валенсия
17.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Валенсия3 : 0Сельта
21.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Валенсия2 : 0Сельта
05.12.2021 Испания - Примера 16-й тур Сельта1 : 2Валенсия
20.02.2021 Испания - Примера 24-й тур Валенсия2 : 0Сельта
20.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 0 : 0Сельта
17.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 2 : 2 3 : 0Сельта
14.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Сельта2 : 0
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Сельта1 : 2
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 0 : 2Сельта
19.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Валенсия1 : 1
16.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 0 : 2Валенсия
13.12.2025 Испания — Примера 16-й тур 2 : 1Валенсия
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур Валенсия1 : 1
04.12.2025 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 2 ДВВаленсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1846
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1842
3
Лига чемпионов
Атлетико М1837
4
Лига чемпионов
Вильярреал1635
5
Лига Европы
Эспаньол1733
6
Лига конференций
Бетис1728
7 Сельта1723
8 Атлетик Б1823
9 Эльче1722
10 Хетафе1720
11 Севилья1720
12 Осасуна1718
13 Мальорка1718
14 Райо Вальекано1718
15 Алавес1718
16 Реал Сосьедад1717
17 Валенсия1716
18
Зона вылета
Жирона1715
19
Зона вылета
Овьедо1711
20
Зона вылета
Леванте1610

