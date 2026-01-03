Эштрела - Брага 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 20:00
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
03 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Брага, которое состоится 03 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Брага
Брага
|40
|вр
|Renan Ribeiro
|30
|зщ
|Луан Патрик
|14
|зщ
|Bernardo Schappo
|21
|зщ
|Гильерме Монтоя
|17
|пз
|Жефферсун Энкада
|6
|пз
|Умар Нгом
|63
|пз
|Alex Sola
|19
|пз
|Паулу Морейра
|99
|нп
|Абрахам Маркус
|11
|нп
|Жовани Кабрал
|98
|нп
|Кикаш
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|5
|зщ
|Леонарду Лелу
|6
|пз
|Витор Карвальо
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|10
|пз
|Родриго Саласар
|20
|нп
|Марио Доржелес
|39
|нп
|Фран Наварро
|18
|нп
|Пау Виктор
Главные тренеры
|Карлос Висенс
История личных встреч
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|28.09.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 4
|27.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 3
|20.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 1
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|23.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 3
|19.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|16
|46
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|16
|41
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|16
|36
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|16
|27
|5
|Брага
|16
|26
|6
|Фамаликан
|16
|23
|7
|Витория Гимарайнш
|16
|22
|8
|Морейренсе
|15
|21
|9
|Эшторил
|16
|20
|10
|Эштрела
|16
|18
|11
|Риу Аве
|16
|17
|12
|Алверка
|16
|17
|13
|Насьонал
|15
|16
|14
|Санта-Клара
|15
|16
|15
|Каза Пия
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Арока
|16
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|15
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|16
|4