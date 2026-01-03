00:34 ()
Эштрела - Брага 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 20:00
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
03 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Эштрела
Брага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Брага, которое состоится 03 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Эштрела
Амадора
Брага
Брага
40 Бразилия вр Renan Ribeiro
30 Бразилия зщ Луан Патрик
14 Бразилия зщ Bernardo Schappo
21 Португалия зщ Гильерме Монтоя
17 Гвинея-Бисау пз Жефферсун Энкада
6 Мавритания пз Умар Нгом
63 Ангола пз Alex Sola
19 Португалия пз Паулу Морейра
99 Нигерия нп Абрахам Маркус
11 Кабо-Верде нп Жовани Кабрал
98 Португалия нп Кикаш
1 Чехия вр Лукаш Горничек
2 Испания зщ Виктор Гомес
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
5 Португалия зщ Леонарду Лелу
6 Бразилия пз Витор Карвальо
8 Португалия пз Жоау Моутинью
29 Франция пз Жан-Батист Горби
10 Уругвай пз Родриго Саласар
20 Кот-д'Ивуар нп Марио Доржелес
39 Испания нп Фран Наварро
18 Испания нп Пау Виктор
Испания Карлос Висенс
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Эштрела0 : 1Брага
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Брага1 : 1Эштрела
02.03.2024 Португалия — Примейра 24-й тур Брага3 : 0Эштрела
28.09.2023 Португалия — Примейра 7-й тур Эштрела2 : 4Брага
27.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 3Эштрела
20.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Эштрела0 : 0
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 3 : 1Эштрела
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Эштрела3 : 1
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 4 : 0Эштрела
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Брага2 : 2
23.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 0 : 3Брага
19.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 0Брага
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Брага1 : 0
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 0 : 1Брага
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1646
2
Лига чемпионов
Спортинг1641
3
Лига Европы
Бенфика1636
4
Лига конференций
Жил Висенте1627
5 Брага1626
6 Фамаликан1623
7 Витория Гимарайнш1622
8 Морейренсе1521
9 Эшторил1620
10 Эштрела1618
11 Риу Аве1617
12 Алверка1617
13 Насьонал1516
14 Санта-Клара1516
15 Каза Пия1614
16
Стыковая зона
Арока1614
17
Зона вылета
Тондела159
18
Зона вылета
АВС164

