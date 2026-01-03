00:33 ()
Аталанта - Рома 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 21:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
03 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Аталанта
Рома

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Рома, которое состоится 03 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Рома
Рим
29ИталияврМарко Карнезекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
13Бразилияпз Эдерсон
15НидерландыпзМартен де Рон
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
8ХорватияпзМарио Пашалич
6СШАпзЮнус Муса
9ИталиянпДжанлука Скамакка
99СербияврМиле Свилар
24ПольшазщЯн Зюлковски
23ИталиязщДжанлука Манчини
22ИспаниязщМарио Эрмосо
19ТурциязщЗеки Челик
43БразилиязщУэсли Франса
4ИталияпзБриан Кристанте
17ФранцияпзМану Коне
18АргентинанпМатиас Соуле
21АргентинанпПауло Дибала
11ИрландиянпЭван Фергюсон
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
12.05.2025Италия — Серия А36-й турАталанта2 : 1Рома
02.12.2024Италия — Серия А14-й турРома0 : 2Аталанта
12.05.2024Италия - Серия А36-й турАталанта2 : 1Рома
07.01.2024Италия - Серия А19-й турРома1 : 1Аталанта
24.04.2023Италия - Серия АСерия А. 31-й турАталанта3 : 1Рома
18.09.2022Италия - Серия АСерия А. 7-й турРома0 : 1Аталанта
05.03.2022Италия - Серия А28-й турРома1 : 0Аталанта
18.12.2021Италия - Серия А18-й турАталанта1 : 4Рома
22.04.2021Италия - Серия А32-й турРома1 : 1Аталанта
20.12.2020Италия - Серия А13-й турАталанта4 : 1Рома
28.12.2025Италия — Серия А17-й турАталанта0 : 1
21.12.2025Италия — Серия А16-й тур0 : 1Аталанта
13.12.2025Италия — Серия А15-й турАталанта2 : 1
09.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турАталанта2 : 1
06.12.2025Италия — Серия А14-й тур3 : 1Аталанта
29.12.2025Италия — Серия А17-й турРома3 : 1
20.12.2025Италия — Серия А16-й тур2 : 1Рома
15.12.2025Италия — Серия А15-й турРома1 : 0
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур0 : 3Рома
07.12.2025Италия — Серия А14-й тур1 : 0Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1636
2
Лига чемпионов
Милан1635
3
Лига чемпионов
Наполи1634
4
Лига чемпионов
Рома1733
5
Лига Европы
Ювентус1732
6
Лига конференций
Комо1627
7 Болонья1626
8 Лацио1724
9 Сассуоло1722
10 Удинезе1722
11 Аталанта1722
12 Кремонезе1721
13 Торино1720
14 Кальяри1718
15 Парма1617
16 Лечче1616
17 Дженоа1714
18
Зона вылета
Верона1612
19
Зона вылета
Пиза1711
20
Зона вылета
Фиорентина179

