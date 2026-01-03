Аталанта - Рома 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 21:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
03 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Рома, которое состоится 03 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Рома
Рим
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|8
|пз
|Марио Пашалич
|6
|пз
|Юнус Муса
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|99
|вр
|Миле Свилар
|24
|зщ
|Ян Зюлковски
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|19
|зщ
|Зеки Челик
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|17
|пз
|Ману Коне
|18
|нп
|Матиас Соуле
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Эван Фергюсон
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|12.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|02.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|24.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|3 : 1
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|0 : 1
|05.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|18.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 4
|22.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|4 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|29.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|15.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 3
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|16
|36
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|34
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|17
|33
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|17
|32
| 6
Лига конференций
|Комо
|16
|27
|7
|Болонья
|16
|26
|8
|Лацио
|17
|24
|9
|Сассуоло
|17
|22
|10
|Удинезе
|17
|22
|11
|Аталанта
|17
|22
|12
|Кремонезе
|17
|21
|13
|Торино
|17
|20
|14
|Кальяри
|17
|18
|15
|Парма
|16
|17
|16
|Лечче
|16
|16
|17
|Дженоа
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|16
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|17
|9