Сенегал - Судан 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 18:00
Стадион: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко), вместимость: 65000
03 Января 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
Судан

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - Судан, которое состоится 03 Января 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сенегал
Судан
16 Сенегал вр Эдуард Менди
15 Сенегал зщ Крепен Диатта
4 Сенегал зщ Абдулайе Сек
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
14 Сенегал зщ Исмаил Якобс
26 Сенегал пз Пап Гейе
5 Сенегал пз Идрисса Гейе
10 Сенегал пз Садио Мане
18 Сенегал пз Исмаила Сарр
11 Сенегал нп Николас Джексон
13 Сенегал нп Илиман Ндиайе
21 Судан вр Монгед Эльниль
3 Судан зщ Мохамед Эринг
6 Судан зщ Мустафа Каршом
12 Судан зщ Бахит Хамис
13 Судан пз Аммар Тайфур
8 Судан пз Абдельразиг Омер
5 Судан пз Вальедин Хидир
26 Судан нп Аамир Абдалла
25 Судан нп Шедди Барглан
10 Судан нп Мохаммед Абдель-Рахман
14 Судан нп Мо Эйса
Главные тренеры
Сенегал Пап Тьяв
Гана Квеси Аппиа
История личных встреч
05.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 7-й тур Сенегал2 : 0Судан
22.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 5-й тур Судан0 : 0Сенегал
30.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 3-й тур 0 : 3Сенегал
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 2-й тур Сенегал1 : 1
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 1-й тур Сенегал3 : 0
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 8Сенегал
15.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Сенегал
31.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 3-й тур Судан0 : 2
28.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 2-й тур 0 : 1Судан
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 1-й тур 3 : 0Судан
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Судан
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 10-й тур 1 : 0Судан
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка африканских наций: Сенегал — Судан. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Сенегал
Судан
03.01
Мали
Тунис
03.01
Марокко
Танзания
04.01
ЮАР
Камерун
04.01
Египет
Бенин
05.01
Нигерия
Мозамбик
05.01
Алжир
ДР Конго
06.01
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
06.01
1/4 финала
Winner 2A/2C
Winner 1D/3BEF
09.01
Winner 2B/2F
Winner 1A/3CDE
09.01
Winner 1E/2D
Winner 1C/3ABF
09.01
Winner 1B/3ACD
Winner 1F/2E
09.01
1/2 финала
Winner QF 1
Winner QF 4
14.01
Winner QF 3
Winner QF 2
14.01
За 3-е место
Loser SF 1
Loser SF 2
17.01
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
18.01

