Сенегал - Судан 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 18:00
Стадион: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко), вместимость: 65000
03 Января 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/8 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - Судан, которое состоится 03 Января 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сенегал
Судан
|16
|вр
|Эдуард Менди
|15
|зщ
|Крепен Диатта
|4
|зщ
|Абдулайе Сек
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|14
|зщ
|Исмаил Якобс
|26
|пз
|Пап Гейе
|5
|пз
|Идрисса Гейе
|10
|пз
|Садио Мане
|18
|пз
|Исмаила Сарр
|11
|нп
|Николас Джексон
|13
|нп
|Илиман Ндиайе
|21
|вр
|Монгед Эльниль
|3
|зщ
|Мохамед Эринг
|6
|зщ
|Мустафа Каршом
|12
|зщ
|Бахит Хамис
|13
|пз
|Аммар Тайфур
|8
|пз
|Абдельразиг Омер
|5
|пз
|Вальедин Хидир
|26
|нп
|Аамир Абдалла
|25
|нп
|Шедди Барглан
|10
|нп
|Мохаммед Абдель-Рахман
|14
|нп
|Мо Эйса
Главные тренеры
|Пап Тьяв
|Квеси Аппиа
История личных встреч
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 7-й тур
|2 : 0
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 5-й тур
|0 : 0
|30.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 3-й тур
|0 : 3
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 1-й тур
|3 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 8
|15.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|31.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 3-й тур
|0 : 2
|28.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 2-й тур
|0 : 1
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 1-й тур
|3 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 10-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка африканских наций: Сенегал — Судан. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Сенегал
Судан
|03.01
| Мали
Тунис
|03.01
| Марокко
Танзания
|04.01
| ЮАР
Камерун
|04.01
| Египет
Бенин
|05.01
| Нигерия
Мозамбик
|05.01
| Алжир
ДР Конго
|06.01
| Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
|06.01
1/4 финала
| Winner 2A/2C
Winner 1D/3BEF
|09.01
| Winner 2B/2F
Winner 1A/3CDE
|09.01
| Winner 1E/2D
Winner 1C/3ABF
|09.01
| Winner 1B/3ACD
Winner 1F/2E
|09.01
1/2 финала
| Winner QF 1
Winner QF 4
|14.01
| Winner QF 3
Winner QF 2
|14.01
За 3-е место
| Loser SF 1
Loser SF 2
|17.01
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|18.01