Бенфика - Эшторил 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 20:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
03 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Эшторил, которое состоится 03 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|20
|пз
|Ричард Риос
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|10
|пз
|Георгий Судаков
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|1
|вр
|Хоэль Роблес
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|44
|зщ
|Кевен Бома
|22
|пз
|Pedro Carvalho
|24
|пз
|Педру Амарал
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|6
|пз
|Алехандро Орельяна
|12
|нп
|Жоау Карвалью
|99
|нп
|Рафик Гюйтан
|9
|нп
|Алехандро Маркес
|14
|нп
|Янис Беграуи
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|03.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 0
|10.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|07.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|23.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 0
|09.11.2022
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|06.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 5
|20.03.2022
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|30.10.2021
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 1
|04.03.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|22.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|17.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 2
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 4
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|27.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|4 : 1
|19.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|4 : 0
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 3
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|16
|46
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|16
|41
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|16
|36
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|16
|27
|5
|Брага
|16
|26
|6
|Фамаликан
|16
|23
|7
|Витория Гимарайнш
|16
|22
|8
|Морейренсе
|15
|21
|9
|Эшторил
|16
|20
|10
|Эштрела
|16
|18
|11
|Риу Аве
|16
|17
|12
|Алверка
|16
|17
|13
|Насьонал
|15
|16
|14
|Санта-Клара
|15
|16
|15
|Каза Пия
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Арока
|16
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|15
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|16
|4