00:34 ()
Свернуть список

Бенфика - Эшторил 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 20:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
03 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Бенфика
Эшторил

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Эшторил, которое состоится 03 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
20 Колумбия пз Ричард Риос
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
10 Украина пз Георгий Судаков
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
14 Греция нп Вангелис Павлидис
1 Испания вр Хоэль Роблес
25 Австрия зщ Феликс Бахер
44 Того зщ Кевен Бома
22 Португалия пз Pedro Carvalho
24 Португалия пз Педру Амарал
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
6 Испания пз Алехандро Орельяна
12 Португалия нп Жоау Карвалью
99 Франция нп Рафик Гюйтан
9 Венесуэла нп Алехандро Маркес
14 Франция нп Янис Беграуи
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
03.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Эшторил1 : 2Бенфика
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Бенфика3 : 0Эшторил
10.03.2024 Португалия — Примейра 25-й тур Бенфика3 : 1Эшторил
07.10.2023 Португалия — Примейра 8-й тур Эшторил0 : 1Бенфика
23.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур Бенфика1 : 0Эшторил
09.11.2022 Кубок Португалии 1/16 финала Эшторил0 : 1Бенфика
06.11.2022 Португалия - Примейра 12-й тур Эшторил1 : 5Бенфика
20.03.2022 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика2 : 1Эшторил
30.10.2021 Португалия - Примейра 10-й тур Эшторил1 : 1Бенфика
04.03.2021 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Бенфика2 : 0Эшторил
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 2Бенфика
22.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Бенфика1 : 0
17.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 0 : 2Бенфика
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 0 : 4Бенфика
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Бенфика2 : 0
27.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Эшторил4 : 1
19.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Эшторил1 : 0
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 4 : 0Эшторил
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Эшторил3 : 3
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 1 : 0Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1646
2
Лига чемпионов
Спортинг1641
3
Лига Европы
Бенфика1636
4
Лига конференций
Жил Висенте1627
5 Брага1626
6 Фамаликан1623
7 Витория Гимарайнш1622
8 Морейренсе1521
9 Эшторил1620
10 Эштрела1618
11 Риу Аве1617
12 Алверка1617
13 Насьонал1516
14 Санта-Клара1516
15 Каза Пия1614
16
Стыковая зона
Арока1614
17
Зона вылета
Тондела159
18
Зона вылета
АВС164

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close