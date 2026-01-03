00:34 ()
Селтик - Рейнджерс 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 14:30
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
03 Января 2026 года в 15:30 (+03:00). Шотландия — Премьер-лига, 21-й тур
Селтик
Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Рейнджерс, которое состоится 03 Января 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго
Рейнджерс
Глазго
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Франция Уилфрид Нэнси
Германия Дэнни Рёль
Германия Дэнни Рёль
История личных встреч
02.11.2025 Шотландия — Кубок лиги 1/2 финала Селтик3 : 1 ДВРейнджерс
31.08.2025 Шотландия — Премьер-лига 4-й тур Рейнджерс0 : 0Селтик
04.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Рейнджерс1 : 1Селтик
16.03.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 30-й тур Селтик2 : 3Рейнджерс
02.01.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Рейнджерс3 : 0Селтик
15.12.2024 Шотландия — Кубок лиги Финал Селтик3 : 3 5 : 4Рейнджерс
01.09.2024 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 4-й тур Селтик3 : 0Рейнджерс
25.05.2024 Кубок Шотландии Финал Селтик1 : 0Рейнджерс
11.05.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Селтик2 : 1Рейнджерс
07.04.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 32-й тур Рейнджерс3 : 3Селтик
30.12.2025 Шотландия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 0Селтик
27.12.2025 Шотландия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 4Селтик
21.12.2025 Шотландия — Премьер-лига 18-й тур Селтик3 : 1
17.12.2025 Шотландия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 1Селтик
14.12.2025 Шотландия — Кубок лиги Финал 3 : 1Селтик
30.12.2025 Шотландия — Премьер-лига 20-й тур Рейнджерс2 : 1
27.12.2025 Шотландия — Премьер-лига 19-й тур Рейнджерс1 : 0
21.12.2025 Шотландия — Премьер-лига 18-й тур 2 : 1Рейнджерс
15.12.2025 Шотландия — Премьер-лига 17-й тур Рейнджерс1 : 0
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 2 : 1Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Плей-офф чемпионов
Хартс1941
2
Плей-офф чемпионов
Селтик1938
3
Плей-офф чемпионов
Рейнджерс1935
4
Плей-офф чемпионов
Мазервелл2033
5
Плей-офф чемпионов
Хайберниан2031
6
Плей-офф чемпионов
Данди Юнайтед2025
7
Переходной турнир
Абердин1925
8
Переходной турнир
Фалкирк1924
9
Переходной турнир
Данди2019
10
Переходной турнир
Сент-Миррен1818
11
Переходной турнир
Килмарнок2013
12
Переходной турнир
Ливингстон199

