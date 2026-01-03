Селтик - Рейнджерс 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 14:30
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
03 Января 2026 года в 15:30 (+03:00). Шотландия — Премьер-лига, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Рейнджерс, которое состоится 03 Января 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго
Рейнджерс
Глазго
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Уилфрид Нэнси
|Уилфрид Нэнси
|Дэнни Рёль
История личных встреч
|02.11.2025
|Шотландия — Кубок лиги
|1/2 финала
|3 : 1 ДВ
|31.08.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|04.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 30-й тур
|2 : 3
|02.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|3 : 0
|15.12.2024
|Шотландия — Кубок лиги
|Финал
|3 : 3 5 : 4
|01.09.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|3 : 0
|25.05.2024
|Кубок Шотландии
|Финал
|1 : 0
|11.05.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 32-й тур
|3 : 3
|30.12.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|27.12.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 4
|21.12.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|17.12.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Шотландия — Кубок лиги
|Финал
|3 : 1
|30.12.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|27.12.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|21.12.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|15.12.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф чемпионов
|Хартс
|19
|41
| 2
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|19
|38
| 3
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|19
|35
| 4
Плей-офф чемпионов
|Мазервелл
|20
|33
| 5
Плей-офф чемпионов
|Хайберниан
|20
|31
| 6
Плей-офф чемпионов
|Данди Юнайтед
|20
|25
| 7
Переходной турнир
|Абердин
|19
|25
| 8
Переходной турнир
|Фалкирк
|19
|24
| 9
Переходной турнир
|Данди
|20
|19
| 10
Переходной турнир
|Сент-Миррен
|18
|18
| 11
Переходной турнир
|Килмарнок
|20
|13
| 12
Переходной турнир
|Ливингстон
|19
|9