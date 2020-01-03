АВС - Морейренсе 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 22:30
03 Января 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Морейренсе, которое состоится 03 Января 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|93
|вр
|Simao Bertelli
|12
|зщ
|Леонардо Ривас
|2
|зщ
|Диогу Спенсер
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|26
|зщ
|Понк
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|8
|пз
|Pedro Lima
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|6
|пз
|Густаво Ассунсао
|14
|пз
|Оскар Переа
|7
|нп
|Тумане
|13
|вр
|Андре Феррейра
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|66
|зщ
|Gilberto Batista
|26
|зщ
|Маракас
|27
|зщ
|Kiko
|2
|зщ
|Диогу Травасуш
|8
|пз
|Матея Стьепанович
|11
|пз
|Алан де Соуза
|95
|пз
|Гильерме Шеттине
|20
|нп
|Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
|78
|нп
|Landerson
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|0 : 3
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|29.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 0
|21.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|17.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 1
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|6 : 0
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|20.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 4
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 3
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|16
|46
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|16
|41
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|16
|36
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|16
|27
|5
|Брага
|16
|26
|6
|Фамаликан
|16
|23
|7
|Витория Гимарайнш
|16
|22
|8
|Морейренсе
|15
|21
|9
|Эшторил
|16
|20
|10
|Эштрела
|16
|18
|11
|Риу Аве
|16
|17
|12
|Алверка
|16
|17
|13
|Насьонал
|15
|16
|14
|Санта-Клара
|15
|16
|15
|Каза Пия
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Арока
|16
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|15
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|16
|4