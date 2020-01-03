00:34 ()
АВС - Морейренсе 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 22:30
03 Января 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
АВС
Морейренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Морейренсе, которое состоится 03 Января 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
93 Бразилия вр Simao Bertelli
12 Парагвай зщ Леонардо Ривас
2 Португалия зщ Диогу Спенсер
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
26 Кабо-Верде зщ Понк
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
8 Бразилия пз Pedro Lima
11 Швеция пз Бабатунде Акинсола
6 Бразилия пз Густаво Ассунсао
14 Колумбия пз Оскар Переа
7 Португалия нп Тумане
13 Португалия вр Андре Феррейра
76 Португалия зщ Диниш Пинту
66 Гвинея-Бисау зщ Gilberto Batista
26 Бразилия зщ Маракас
27 Португалия зщ Kiko
2 Португалия зщ Диогу Травасуш
8 Сербия пз Матея Стьепанович
11 Бразилия пз Алан де Соуза
95 Бразилия пз Гильерме Шеттине
20 Португалия нп Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
78 Бразилия нп Landerson
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур АВС0 : 3Морейренсе
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Морейренсе1 : 1АВС
29.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 0АВС
21.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур АВС2 : 2
17.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 0 : 1АВС
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 6 : 0АВС
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур АВС1 : 2
20.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 0Морейренсе
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Морейренсе0 : 4
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 3 : 3Морейренсе
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Морейренсе2 : 2
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 2 : 1Морейренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1646
2
Лига чемпионов
Спортинг1641
3
Лига Европы
Бенфика1636
4
Лига конференций
Жил Висенте1627
5 Брага1626
6 Фамаликан1623
7 Витория Гимарайнш1622
8 Морейренсе1521
9 Эшторил1620
10 Эштрела1618
11 Риу Аве1617
12 Алверка1617
13 Насьонал1516
14 Санта-Клара1516
15 Каза Пия1614
16
Стыковая зона
Арока1614
17
Зона вылета
Тондела159
18
Зона вылета
АВС164

