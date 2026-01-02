Осимхена предлагали «Баварии», однако мюнхенцы не проявили интереса к его покупке

Дата публикации: 02-01-2026 23:34

Нападающий турецкого клуба «Галатасарай» Виктор Осимхен недавно был предложен футбольному клубу «Бавария» при участии английского посредника. Об этом проинформировал независимый источник Bayern & Germany в социальной сети Х. По информации источника, нигерийский форвард положительно относится к идее перехода в состав мюнхенцев и считает, что «Бавария» - это один из лучших европейских клубов, который подходит для реализации карьерных амбиций игрока.

Однако, как сообщается далее, спортивный директор «Баварии» Макс Эберль оперативно прояснил ситуацию посреднику и сообщил, что в настоящий момент клуб не заинтересован в приобретении Осимхена. Возможность перехода нападающего в стан баварцев может появиться только в случае, если нынешний форвард Гарри Кейн примет решение об уходе по завершении текущего сезона - но пока подобное развитие событий весьма маловероятно.

Сейчас Виктор Осимхен продолжает выступать за «Галатасарай» в рамках чемпионата Турции - Суперлиги. Его контракт с турецким клубом был заключён летом 2025 года и рассчитан до июня 2029 года. Согласно данным аналитического портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость нигерийского нападающего составляет порядка €75 миллионов. Футболист продолжает демонстрировать высокий уровень игры и привлекает внимание ведущих европейских команд, несмотря на то, что его будущее уже определено контрактными обязательствами перед «Галатасараем».