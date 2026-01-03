Мали - Тунис 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 21:00
Стадион: Мохамед V (Касабланка, Марокко), вместимость: 45000
03 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/8 финала
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мали - Тунис, которое состоится 03 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Мохамед V (Касабланка, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мали
Тунис
|16
|вр
|Джиги Диарра
|13
|зщ
|Фоде Дукур
|5
|зщ
|Абдулай Диаби
|25
|зщ
|Усман Камара
|28
|зщ
|Натан Гассама
|12
|пз
|Мохамед Камара
|10
|пз
|Ив Биссума
|20
|пз
|Мамаду Сангаре
|19
|пз
|Камори Думбия
|7
|пз
|Доржелес Нене
|17
|нп
|Лассин Синайоко
|16
|вр
|Аймен Дамен
|20
|зщ
|Ян Валери
|6
|зщ
|Дилан Бронн
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|2
|зщ
|Али Абди
|17
|пз
|Эллиес Скири
|10
|пз
|Ханнибал Межбри
|26
|пз
|Себастьян Тунекти
|11
|нп
|Исмаэль Гарби
|7
|нп
|Элиас Ашури
|9
|нп
|Хазем Мастури
Главные тренеры
|Том Сенфье
|Сами Трабелси
История личных встреч
|20.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа E. 2-й тур
|1 : 1
|29.03.2022
|ЧМ-2022 - Африка
|Третий раунд. 2-й матч
|0 : 0
|25.03.2022
|ЧМ-2022 - Африка
|Третий раунд. 1-й матч
|0 : 1
|12.01.2022
|Кубок африканских наций
|Группа F. 1-й тур
|0 : 1
|15.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|28.06.2019
|Кубок африканских наций
|Группа E. 2-й тур
|1 : 1
|29.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 3-й тур
|0 : 0
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|22.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 1-й тур
|1 : 1
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|12.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа I. 10-й тур
|4 : 1
|30.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 2-й тур
|3 : 2
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 1-й тур
|3 : 1
|18.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
| Сенегал
Судан
|03.01
| Мали
Тунис
|03.01
| Марокко
Танзания
|04.01
| ЮАР
Камерун
|04.01
| Египет
Бенин
|05.01
| Нигерия
Мозамбик
|05.01
| Алжир
ДР Конго
|06.01
| Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
|06.01
1/4 финала
| Winner 2A/2C
Winner 1D/3BEF
|09.01
| Winner 2B/2F
Winner 1A/3CDE
|09.01
| Winner 1E/2D
Winner 1C/3ABF
|09.01
| Winner 1B/3ACD
Winner 1F/2E
|09.01
1/2 финала
| Winner QF 1
Winner QF 4
|14.01
| Winner QF 3
Winner QF 2
|14.01
За 3-е место
| Loser SF 1
Loser SF 2
|17.01
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|18.01