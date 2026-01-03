00:34 ()
Мали - Тунис 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 21:00
Стадион: Мохамед V (Касабланка, Марокко), вместимость: 45000
03 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/8 финала
Мали
Тунис

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мали - Тунис, которое состоится 03 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Мохамед V (Касабланка, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мали
Тунис
16 Мали вр Джиги Диарра
13 Мали зщ Фоде Дукур
5 Мали зщ Абдулай Диаби
25 Мали зщ Усман Камара
28 Мали зщ Натан Гассама
12 Мали пз Мохамед Камара
10 Мали пз Ив Биссума
20 Мали пз Мамаду Сангаре
19 Мали пз Камори Думбия
7 Мали пз Доржелес Нене
17 Мали нп Лассин Синайоко
16 Тунис вр Аймен Дамен
20 Тунис зщ Ян Валери
6 Тунис зщ Дилан Бронн
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
2 Тунис зщ Али Абди
17 Тунис пз Эллиес Скири
10 Тунис пз Ханнибал Межбри
26 Тунис пз Себастьян Тунекти
11 Тунис нп Исмаэль Гарби
7 Тунис нп Элиас Ашури
9 Тунис нп Хазем Мастури
Главные тренеры
Бельгия Том Сенфье
Тунис Сами Трабелси
История личных встреч
20.01.2024 Кубок африканских наций Группа E. 2-й тур Тунис1 : 1Мали
29.03.2022 ЧМ-2022 - Африка Третий раунд. 2-й матч Тунис0 : 0Мали
25.03.2022 ЧМ-2022 - Африка Третий раунд. 1-й матч Мали0 : 1Тунис
12.01.2022 Кубок африканских наций Группа F. 1-й тур Тунис0 : 1Мали
15.06.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Тунис1 : 0Мали
28.06.2019 Кубок африканских наций Группа E. 2-й тур Тунис1 : 1Мали
29.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 3-й тур 0 : 0Мали
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 2-й тур 1 : 1Мали
22.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 1-й тур Мали1 : 1
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 0Мали
12.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа I. 10-й тур Мали4 : 1
30.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 3-й тур 1 : 1Тунис
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 2-й тур 3 : 2Тунис
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 1-й тур Тунис3 : 1
18.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Тунис2 : 1
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 1Тунис
Турнирная таблица
1/8 финала
Сенегал
Судан
03.01
Мали
Тунис
03.01
Марокко
Танзания
04.01
ЮАР
Камерун
04.01
Египет
Бенин
05.01
Нигерия
Мозамбик
05.01
Алжир
ДР Конго
06.01
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
06.01
1/4 финала
Winner 2A/2C
Winner 1D/3BEF
09.01
Winner 2B/2F
Winner 1A/3CDE
09.01
Winner 1E/2D
Winner 1C/3ABF
09.01
Winner 1B/3ACD
Winner 1F/2E
09.01
1/2 финала
Winner QF 1
Winner QF 4
14.01
Winner QF 3
Winner QF 2
14.01
За 3-е место
Loser SF 1
Loser SF 2
17.01
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
18.01

