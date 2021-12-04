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Рома - Интер 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
4 Декабря 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 16-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
РомаИнтер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Интер, которое состоится 04 декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Интер М
Милан
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
12.05.2021 Италия - Серия А Тур 36 Интер М3 : 1Рома
10.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Рома2 : 2Интер М
19.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Рома2 : 2Интер М
06.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Интер М0 : 0Рома
20.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Интер М1 : 1Рома
02.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Рома2 : 2Интер М
21.01.2018 Италия - Серия А Тур 21 Интер М1 : 1Рома
26.08.2017 Италия - Серия А Тур 2 Рома1 : 3Интер М
26.02.2017 Италия - Серия А Тур 26 Интер М1 : 3Рома
02.10.2016 Италия - Серия А Тур 7 Рома2 : 1Интер М

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