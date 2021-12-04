Рома - Интер 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
4 Декабря 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 16-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Интер, которое состоится 04 декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Интер М
Милан
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 36
|3 : 1
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|2 : 2
|19.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 34
|2 : 2
|06.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 0
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 1
|02.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 14
|2 : 2
|21.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 1
|26.08.2017
|Италия - Серия А
|Тур 2
|1 : 3
|26.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 26
|1 : 3
|02.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 1