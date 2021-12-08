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Зенит - Челси 8 Декабря прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
8 Декабря 2021, Среда. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
ЗенитЧелси

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Челси, которое состоится 08 декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Германия Томас Тухель
История личных встреч
14.09.2021 Лига чемпионов Группа H. Тур 1 Челси1 : 0Зенит

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