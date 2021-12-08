Зенит - Челси 8 Декабря прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
8 Декабря 2021, Среда. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Челси, которое состоится 08 декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Томас Тухель
История личных встреч
|14.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 1
|1 : 0