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Штутгарт - Бавария 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
12 Декабря 2021, Вторник. 20:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур
ШтутгартБавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Бавария, которое состоится 14 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Германия Юлиан Нагельсман
История личных встреч
20.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 26 Бавария4 : 0Штутгарт
28.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 9 Штутгарт1 : 3Бавария
27.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 19 Бавария4 : 1Штутгарт
01.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 2 Штутгарт0 : 3Бавария
12.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 34 Бавария1 : 4Штутгарт
16.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 Штутгарт0 : 1Бавария
09.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 29 Штутгарт1 : 3Бавария
07.11.2015 Германия - Бундеслига Тур 12 Бавария4 : 0Штутгарт
07.02.2015 Германия - Бундеслига Тур 20 Штутгарт0 : 2Бавария
13.09.2014 Германия - Бундеслига Тур 3 Бавария2 : 0Штутгарт

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