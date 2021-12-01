Штутгарт - Бавария 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
12 Декабря 2021, Вторник. 20:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Бавария, которое состоится 14 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|4 : 0
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 3
|27.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|4 : 1
|01.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|0 : 3
|12.05.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|1 : 4
|16.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 1
|09.04.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 3
|07.11.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|4 : 0
|07.02.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|0 : 2
|13.09.2014
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 0