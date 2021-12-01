Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
19 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|14.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|3 : 4
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 0
|08.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|5 : 0
|28.06.2020
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 2
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 2
|29.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 1
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|2 : 1
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|3 : 1
|27.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 1
|19.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.