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Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
19 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
АнглияЭдди Хау
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
14.05.2021Англия - Премьер-лигаТур 36Ньюкасл Юнайтед3 : 4Манчестер Сити
26.12.2020Англия - Премьер-лигаТур 15Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
08.07.2020Англия - Премьер-лигаТур 34Манчестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
28.06.2020Кубок Англии1/4 финалаНьюкасл Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
30.11.2019Англия - Премьер-лигаТур 14Ньюкасл Юнайтед2 : 2Манчестер Сити
29.01.2019Англия - Премьер-лигаТур 24Ньюкасл Юнайтед2 : 1Манчестер Сити
01.09.2018Англия - Премьер-лигаТур 4Манчестер Сити2 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.01.2018Англия - Премьер-лигаТур 24Манчестер Сити3 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.12.2017Англия - Премьер-лигаТур 20Ньюкасл Юнайтед0 : 1Манчестер Сити
19.04.2016Англия - Премьер-лигаТур 27Ньюкасл Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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