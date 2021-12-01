Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
19 декабря 2021, воскресенье. 19:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Юрген Клопп
История личных встреч
|28.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 3
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 1
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|0 : 1
|27.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 1
|01.06.2019
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 2
|31.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 1
|15.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 2
|04.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 2
|22.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|4 : 1
|11.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.