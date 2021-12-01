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Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
19 декабря 2021, воскресенье. 19:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ГерманияЮрген Клопп
История личных встреч
28.01.2021Англия - Премьер-лигаТур 20Тоттенхэм Хотспур1 : 3Ливерпуль
16.12.2020Англия - Премьер-лигаТур 13Ливерпуль2 : 1Тоттенхэм Хотспур
11.01.2020Англия - Премьер-лигаТур 22Тоттенхэм Хотспур0 : 1Ливерпуль
27.10.2019Англия - Премьер-лигаТур 10Ливерпуль2 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.06.2019Лига чемпионовФиналТоттенхэм Хотспур0 : 2Ливерпуль
31.03.2019Англия - Премьер-лигаТур 32Ливерпуль2 : 1Тоттенхэм Хотспур
15.09.2018Англия - Премьер-лигаТур 5Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ливерпуль
04.02.2018Англия - Премьер-лигаТур 26Ливерпуль2 : 2Тоттенхэм Хотспур
22.10.2017Англия - Премьер-лигаТур 9Тоттенхэм Хотспур4 : 1Ливерпуль
11.02.2017Англия - Премьер-лигаТур 25Ливерпуль2 : 0Тоттенхэм Хотспур
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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