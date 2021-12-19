Милан - Наполи 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
19 декабря 2021, воскресенье. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Наполи, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 27
|0 : 1
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 3
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 2
|23.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 1
|29.01.2019
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
|26.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 21
|0 : 0
|25.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 2
|3 : 2
|15.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 32
|0 : 0
|18.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 1
|21.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 2