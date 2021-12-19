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Милан - Наполи 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
19 декабря 2021, воскресенье. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Милан Наполи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Наполи, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
14.03.2021Италия - Серия АТур 27Милан0 : 1Наполи
22.11.2020Италия - Серия АТур 8Наполи1 : 3Милан
12.07.2020Италия - Серия АТур 32Наполи2 : 2Милан
23.11.2019Италия - Серия АТур 13Милан1 : 1Наполи
29.01.2019Кубок Италии1/4 финалаМилан2 : 0Наполи
26.01.2019Италия - Серия АТур 21Милан0 : 0Наполи
25.08.2018Италия - Серия АТур 2Наполи3 : 2Милан
15.04.2018Италия - Серия АТур 32Милан0 : 0Наполи
18.11.2017Италия - Серия АТур 13Наполи2 : 1Милан
21.01.2017Италия - Серия АТур 21Милан1 : 2Наполи

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