Астон Вилла - Челси 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
26 декабря 2021, воскресенье. 20:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Челси, которое состоится 26 Декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Стивен Джеррард
|Томас Тухель
История личных встреч
|22.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|3 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 1
|28.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 1
|21.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 2
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 1
|02.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 4
|17.10.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|2 : 0
|07.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 2
|27.09.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|3 : 0