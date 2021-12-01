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Астон Вилла - Челси 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
26 декабря 2021, воскресенье. 20:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Астон Вилла Челси

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Челси, которое состоится 26 Декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Челси
Лондон
Главные тренеры
АнглияСтивен Джеррард
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
22.09.2021Англия - Кубок лиги3-й раундЧелси1 : 1 4 : 3Астон Вилла
11.09.2021Англия - Премьер-лигаТур 4Челси3 : 0Астон Вилла
23.05.2021Англия - Премьер-лигаТур 38Астон Вилла2 : 1Челси
28.12.2020Англия - Премьер-лигаТур 16Челси1 : 1Астон Вилла
21.06.2020Англия - Премьер-лигаТур 30Астон Вилла1 : 2Челси
04.12.2019Англия - Премьер-лигаТур 15Челси2 : 1Астон Вилла
02.04.2016Англия - Премьер-лигаТур 32Астон Вилла0 : 4Челси
17.10.2015Англия - Премьер-лигаТур 9Челси2 : 0Астон Вилла
07.02.2015Англия - Премьер-лигаТур 24Астон Вилла1 : 2Челси
27.09.2014Англия - Премьер-лигаТур 6Челси3 : 0Астон Вилла

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