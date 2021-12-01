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Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
27 декабря 2021, понедельник. 23:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Германия Ральф Рангник
История личных встреч
11.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 4 Манчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
21.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Манчестер Юнайтед3 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Ньюкасл Юнайтед1 : 4Манчестер Юнайтед
26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Манчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
06.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
02.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Ньюкасл Юнайтед0 : 2Манчестер Юнайтед
06.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Манчестер Юнайтед3 : 2Ньюкасл Юнайтед
11.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 27 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
18.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 12 Манчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
12.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 21 Ньюкасл Юнайтед3 : 3Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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