Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед 27 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
27 декабря 2021, понедельник. 23:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Ральф Рангник
История личных встреч
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|4 : 1
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|3 : 1
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 4
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|4 : 1
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 0
|02.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 2
|06.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|3 : 2
|11.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 0
|18.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|4 : 1
|12.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|3 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.