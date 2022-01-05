Свернуть список

Линарес - Барселона 05 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Линарехос (Линарес, Испания), вместимость: 8000
05 января 2022, среда. 21:30 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания);
Линарес Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Линарес - Барселона, которое состоится 05 Января 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Линарехос (Линарес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Линарес
Линарес
Барселона
Барселона
Главные тренеры
ИспанияАльберто Гонсалес Фернандес
ИспанияХавьер Эрнандес

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close