Линарес - Барселона 05 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Линарехос (Линарес, Испания), вместимость: 8000
05 января 2022, среда. 21:30 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Линарес - Барселона, которое состоится 05 Января 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Линарехос (Линарес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Линарес
Линарес
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Альберто Гонсалес Фернандес
|Хавьер Эрнандес